В ДНР и Белгородской области погибшая и раненые; Украина получила 3 млрд евро от российских активов

В результате прямого попадания ВСУ в многоквартирный дом в Светлодарске (ДНР) погибла
женщина, четыре человека ранены. Два человека ранены в результате попадания украинцев в супермаркет "Молоко" в Донецке, супермаркет сильно повреждён. В Донецке повреждены
многоквартирные жилые дома, без света
остались 1750 абонентов.
В саратовском Энгельсе из-за атаки ВСУ третий день горит
промышленное предприятие (предположительно, это нефтебаза).
Открытое горение ликвидировано
на промпроизводстве в селе Крым Ростовской области (началось после атаки ВСУ).
В селе Большое Солдатское Курской области ВСУ разбросали мины
"лепесток" и "колокольчик".
В Белгородской области ранены
два человека в Ясных Зорях, также ранен водитель рейсового автобуса на участке дороги Никольское - Ясные Зори.
10 января Украина получила 3 миллиарда евро
от замороженных российских активов. Заблокированные активы РФ превышают 200 миллиардов евро; предполагается, что они не будут разблокированы в течение ближайших четырёх десятилетий.