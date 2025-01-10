 

В ДНР и Белгородской области погибшая и раненые; Украина получила 3 млрд евро от российских активов

В результате прямого попадания ВСУ в многоквартирный дом в Светлодарске (ДНР) погибла женщина, четыре человека ранены. Два человека ранены в результате попадания украинцев в супермаркет "Молоко" в Донецке, супермаркет сильно повреждён. В Донецке повреждены многоквартирные жилые дома, без света остались 1750 абонентов. 
В саратовском Энгельсе из-за атаки ВСУ третий день горит промышленное предприятие (предположительно, это нефтебаза).
Открытое горение ликвидировано на промпроизводстве в селе Крым Ростовской области (началось после атаки ВСУ).
В селе Большое Солдатское Курской области ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик". 
В Белгородской области ранены два человека в Ясных Зорях, также ранен водитель рейсового автобуса на участке дороги Никольское - Ясные Зори.
 
10 января Украина получила 3 миллиарда евро от замороженных российских активов. Заблокированные активы РФ превышают 200 миллиардов евро; предполагается, что они не будут разблокированы в течение ближайших четырёх десятилетий.
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