Злые идеи, как по мне, время от времени ударяют в голову каждому из нас. Идёшь такой по улице, и думаешь - ну вот, за это тебе точно билетик в ад светит. Но ничего - живёшь дальше...

Я вот, например, подумал, что национализм в одном отношении похож на половое влечение. Цивилизованного человека отличает вовсе не то, чтобы у него искоренилось желание, а то, что он умеет своё желание контролировать. Дело не в том, чтобы не хотеть - дело в том, чтобы давать волю чувствам, когда это уместно, не впадая в крайность.

То же и с патриотизмом. Желание иметь рядом людей, близких по духу, довольно естественно, но как далеко можно зайти в наведении чистоты окружения? До геноцида? Или остановиться всего лишь на сдерживаемой ненависти к чужакам? Или же направить это желание на продолжение рода духовно близких людей, тем или иным способом?

Почему же, спросите вы, эта идея естественности "злая"? "Все хорошо в меру", "мы же за всё хорошее против плохого", "зависит от того, как использовать". Да только идеи как раз не склонны останавливаться в расширении логики своего применения. Как только убрана сдержка "человек по природе своей добр", такое начинается... Тут ты вдруг понимаешь, что и ненависть/ксенофобия, в общем-то, естественна. И радикализм/фанатизм. И желание загасить всех максимально сильно и больно.

Все эти внезапно лезущие из подсознания архетипы типа "взорвать город" , "хочу большую бомбу/танк", "ядерная война, скоро ли она" - это то болото, с которым каждый из нас вынужден жить. Кого не посещали подобные мысли, пусть первый кинет в меня свою ядерную бомбу. Но тогда вопрос уже - да как вообще находить полезное применение всем этим никуда не денущимся желаниям?

А вот, давным-давно мне приходила в голову ещё одна злая идейка. Вот, есть ядерное сдерживание. На чем оно базируется? На идее гарантированного взаимного уничтожения. Но тут возникает проблема, что, прикрывшись ядерным зонтиком, кто-то может захотеть творить любую дичь, как кое-кто у нас кое-где порой. И как тут быть? А дело в том, что страх перед ядерным возмездием - не такая уж непоколебимая вещь. Найти убийцу, который может и смириться с тем, что не сможет скрыться с места преступления, сохранив свою шкуру - сложно, но можно.

И вот, давайте представим себе этакое Государство Возмездия. Это такая небольшая страна, которая обладает ядерным оружием, не заботится о своем выживании, и считает, что обладает высокими моральными принципами. Скажем, какой-нибудь остров в Тихом океане, база дюжины подлодок с ядерками, управляемый неподкупными Воинами Света, съезжающимися по конкурсу со всего мира. И вот, такая страна считает себя вправе наказать другую страну, которая выходит далеко за рамки человеческой морали, пусть даже та страна обладает ядерным оружием. Получается ядерное сдерживание другого типа - и, по идее, это должно принудить страны не делать лютое зло вроде геноцида.

Но почему эта идея - злая? Да ясно же, "а судьи кто?" И то, что из этого получится, и так можно увидеть, наблюдая за теми, кто периодически мнит себя мировыми жандармами. Ну, возможно, за исключением эффекта масштаба - ведь кажется более реалистичным наскрести по миру немножечко альтруистов, чем несколько миллионов на какое-нибудь государство. Но, что оказывается важнее, совсем непонятно, как можно достаточное время удерживать подобные группки в состоянии независимости от интересов больших групп.

Ведь, по сути, наднациональные структуры - и есть такие государства Возмездия, только разделённые по сферам и "оружию", которым их снабдили. И, к чему это привело - мы тоже видим на примере того, как интерес отдельных стран и групп стал в этих системах править над общечеловеческим.

Но сейчас я совсем не об этом. А о том, что вот, такая идейка сидит в головах, в разных формах - форме ли пафоса супергеройской борьбы со злом, в форме ли КМПКВ, в форме ли Града на холме и прочая. И как тогда ей только найти полезное применение?

А вот ещё злая идейка. Вот знаете, художники. Вы можете как угодно относиться к ним и тому, что они производят. Но они ведь реально что-то отражают, и часто гораздо раньше, чем мы осознаём это, и тем более раньше, чем мы это осознанное как-то сами воплощаем. И не важна моральная сторона дела.

Вот, скажем, один поджигает Банк Франции в 2017 году. А кто-то говорит о наказании Европы в 2024 году. А кто вообще в наше время не ходил по комнате, сжимая кулаки с мыслями "ах, вот же ж эти! ах, вот бы их..."?

И что это за идея? Я называю это "экономическим терроризмом". Почему тут нужно новое слово, ведь уже есть вандализм, саботаж, диверсии, наказание, вредительство и т.д.?

А потому что форма схожая, а предназначение - другое. Терроризм - это не столько принесение вреда, сколько акция влияния на общественное мнение. Если кто-то считает экономическое превосходство своей главной фишкой, то удар по этому месту и есть самое лучше, чем его можно уязвить.

Почему эта идея может быть привлекательной? Да потому что она выпускает пар ненависти, но не доводит до непоправимого греха убийства. По принципу "смерти соседу-злюке не желаю, но уж пусть чтобы корова-то у него сдохла, да сарай сгорел". Несколько меньше моральных метаний, ниже порог применения. Тем более, что кто-то еще сомневается, что именно экономическое давление уже вовсю применяется против нас?

Однако, методы могут быть и другие. Как это выглядит? Да вот, как раз так, как у поджигателя Банка Франции в 2017 году. Некто под любым предлогом приезжает в "цветущий сад" и начинает жечь цветочки. Атаковать культурные ценности? Скорее - нет, это же не культурный терроризм. Ссать в подъездах? Скорее - нет, потому что должно быть понятно, кто и для чего.

Всё это неприятно? Вряд ли эффективно? Чревато последствиями для диаспоры? Нехорошо запишется в карму народа в истории? Всё это будет несколько неважно в одном случае, который я опишу ниже. А важно то, что такая идея есть, сидит в головах, и осталось только найти ей полезное применение.

Ну и вот вам идея. А ведь есть нечто, что нас с украинцами объединяет сейчас сильнее даже чем генетика, менталитет или культура. И это, товарищи, вот эта самая НЕНАВИСТЬ, эти ЗЛЫЕ идейки. В активной воспалительной фазе, а не как естественный потенциал. Злая, как тысяча чертей в омуте. Заботливо подпитываемая, неважно кем, и по мере сил сберегаемая этикой от проявленности, что только повышает давление невыпущенного пара.

Но, вы знаете, если бы меня спросили, за кем бы я оставил сомнительную честь эту ненависть сохранить и применить её, то я бы точно выбрал не нас. Как это сделать? Да пусть те, кто ненавидят, раз им так хочется ненавидеть, уж лучше ненавидят тех, кого ненавидим мы, вместо нас!

У этого есть одна проблема - на первый взгляд, кажется, что повернуть ненависть сразу на 180 градусов, без долгой и тяжёлой работы по смене настроений, невозможно. Однако, есть основания думать, что это не так. Волынская резня, да и вообще, особенности мышления украинских идеологов прошлого, дают аргументы в пользу серьёзной гибкости украинской ненависти.

Ведь что такое по духу Украина? Это такая казацкая вольница, которая не без основания считает своим преимуществом свою наглость и нахрапистость, и успешно использует их, чтобы кого-нибудь обдирать, и за счет этого получать экономические плюшки, иметь более высокий уровень жизни, обосновывать свою значимость и т.д.

В силу понятных причин подобные набеги оказываются ограничены для украинцев во внешнем направлении - однако, есть же и внутренние ресурсы для рэкета. Для такой модели оказывается эффективным "назначить рыжих" - то есть, выделить какую-то группу людей по тому или иному признаку, с которыми оказывается приемлемо делать все, что угодно. Если честно, абсолютно неважно, какой это будет признак - расовая принадлежность, половая ориентация, религия, какие-то физические особенности, идеологическая ориентация, "склонность к автократии" - неважно. Скорее, такой признак выбирается по принципу, что людей с этим признаком должно быть достаточно много, чтобы была значимая база для грабежа, но недостаточно много, чтобы они могли дать значимый отпор.

Кстати, если подумать, тут становится понятно, почему кое-кому может быть важно иметь контроль именно над "преимущественно русскими" территориями, даже если их "доля в общей территории страны" не так велика - ведь иначе, тех, кого можно грабить, будет слишком мало. Соображения типа "ну вот они другие - так просто возьмите и отделитесь от них" не работают. Пан просто не может взять и отпустить своих рабов, потому что тогда ему не на что будет жить. Украинцам не "не нравятся русские", им не нравится, если их становится нельзя грабить.

Опять же, по понятным причинам для украинцев таким признаком была выбрана "принадлежность к Русскому миру". Однако, если честно, я не уверен, что им есть разница, кого назначить крайними. Как только на пути набегов поставлен достаточно мощный заслон, разбойники пойдут искать другой путь, и, если найдут, кого можно пограбить ещё, то вполне удовлетворятся.

Рассмотрение украинцев как неонацистов вместо образа разбойничьего логова, получается, несколько застит нам глаза. Так ли уж велика у их ненависть к русскому, по сравнению с жаждой хорошо жить за чей-то счет? У меня есть подозрение, что нет.

У этого есть и другое измерение. Пират относительно легко превращается в капера, а разбойник - в наёмника. Помимо того, чтобы дать хорошего пинка от своей границы в сторону другой, где можно чего-то ухватить (все же, я думаю, ресурса явного грабежа Запада может оказаться недостаточно, чтобы прилично жить), можно ещё и выдать разрешение, оружие и награды, чтобы эти типчики могли, скорее, даже не грабить, а экономически терроризировать и ослаблять того, кто вам не нравится. Если честно, мне кажется, что всем понятно, что именно такую каперскую модель впарил украинцам Запад в отношении нас.

Но тут есть другой вопрос, скорее моральный. Доросло ли наше сознание до того, чтобы сказать, что кто-то нам не нравится настолько, что мы уже даже готовы посылать кого-то делать очень плохие вещи тому, кто нам не нравится. Я подозреваю, что российские настроения уже вполне такие, пусть это и реально ЗЛАЯ идея.

И тут есть понятная дилемма - либо мы разоряем разбойничье логово возле наших границ, поскольку оно всегда будет создавать угрозы и нестабильность, утихомириваем их пыл, сажаем их детей за учебники, где написано, что грабить-плохо, и ни к чему хорошему жизнь такая, как у их отцов, не приведет, либо мы, наоборот, позволяем им процветать на грабеже соседей и наших откупах, даём им возможность строить свою разбойничью идентичность, продолжаем разрешать им превозносить своих успешных и не очень героев грабежа и убийств?

Если честно, думаю, в пользу того или иного решения говорит не только и не столько наша способность силой подавить разбойников (а иначе всё равно придётся выбрать второй вариант), и даже не то, насколько наше собственное сознание заражено ненавистью (и стоит ли сдержать её, чтобы не пачкаться, или дать ей волю). Скорее, имеет значение то, насколько мир уже долбанулся, чтобы методы, взращивающие ненависть, стали единственно возможным вариантом ответа на чужую ненависть. И ЗЛЫЕ идеи уже не просто сидят где-то в подкорке, а готовы выскочить, как псы войны.

К сожалению, мне кажется достаточно понятным, что большинство из нас уже считает, что мир уже именно такой - и это, наверное, главная из злых идей, которая здесь есть... Лечиться от неё не знаю чем - поехать разве что куда-нибудь, где у людей таких идей пока нет, или удалиться в тот контент-бабл, где эти дерьмовые идеи не всплывают на поверхности? Но кто-то другой, наоборот, скажет, что это эскапизм, и надо смотреть злой правде в лицо.

У кого-то может возникнуть вопрос - как же продать злую идею самим украинцам, чтобы они отстали от нас?

Просто сказать - идите и бейте тех, а мы вам что-то дадим, недостаточно - но можно же обернуть всё в привлекательную обертку, основанную на тех идеях, что у них уже есть, раз мы и сами эти идеи прекрасно понимаем и разделяем. Зачем что-то продавливать, если можно просто использовать готовые злые идейки?

Во-первых, это "зрада". Запад кинул Украину в самый ответственный момент. Запад поджёг и убежал. Наказание за такое - самое меньшее, чего достоин предатель!

Во-вторых, это упор на "экономическую" составляющую - ведь если у тебя мелкобуржуазное мышление, то националистическое гнобление чужаков - для тебя всего лишь инструмент для обогащения, а не самоцель. Запад должен за всё заплатить. Если не заплатит, можно и взять силой, либо, беспокоить до тех пор, пока не согласится отдать.

В-третьих, это "Государство Возмездия". Хочешь ощущать себя исключительным? Избранным нести праведное возмездие за грехи? Ну, вот тебе и задание - возьми на себя ответственность за наказание Запада. Ведь Запад, помимо всего прочего, виноват в веках колониализма, выкачивании ресурсов, да и просто в том, что он - богаче, а богатством не делится.

В-четвертых, не нужно учиться чему-то новому помимо тех навыков и опыта, который уже есть. Взрывали трубопроводы, и ничего за это не было? Ну так делайте это, просто в другом месте. Грабили храмы? Ну так, попляшите на золоте и в тех, что позападнее. Переплывали Тису, чтобы сбежать или закинуть контрабанду? Ну так переплывайте, чтобы дотянуться до банков и других ценностей. Нагло выпрашивали бабло во всех инстанциях? Делайте это во много раз жёстче. Бузили беженцами? Продолжайте! Боитесь каких-то наказаний со стороны Запада? Да видели всё, что они вам сделают - отключат газ, разбомбят электростанции?

Подобная история не нова. То, что некто, кто проецирует хаос, вооруженный запал и злые идейки, почувствует расплату за это уже на своей шкуре - вполне известные последствия. Осталось только понять, нужно ли этому помогать, и как, или же оно загорится само...

Я писал этот текст буквально около 31 декабря 2024 года, еще даже не зная, как это все может неожиданно получить новые аргументы. И вот, взрывается Tesla с человеком, завязанным на Украину, внутри. Началось? Возможно...