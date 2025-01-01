 

ВСУ атакуют российские регионы, сообщается о почти полном контроле ВС РФ над Кураховом

В первые минуты нового года украинцы обстреляли белгородское Шебекино (также обстреляно 31 декабря) и Беловский район Курской области. В Шебекине ранены три человека, повреждено остекление двух многоквартирных домов, на шести улицах, а также в сёлах Муром и Зиборовка пропал свет. Два человека ранены при атаке дрона на автомобиль в Волоконовском районе.
В Горловке (ДНР) обстреляна пожарная часть, ранена сотрудница МЧС, также повреждены жилой дом и школа. Четыре мирных жителя ранены в Пантелеймоновке (под Ясиноватой), повреждены многоквартирные жилые дома.
 
Российские военные в целом взяли под контроль Курахово (ДНР) - крупный посёлок, важный узел обороны ВСУ. Однако очаги украинского сопротивления в Курахове ещё остаются, главный из них - на теплоэлектростанции.
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