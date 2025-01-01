 

Дуров и дурной Запад

В Европе ограничили доступ к некоторым российским СМИ из-за санкций. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в англоязычном канале.
«Доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в ЕС в соответствии с законами о DSA / санкционным законодательством ЕС. Между тем, все западные медиа-каналы „Телеграм" остаются в свободном доступе в России. Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи „Телеграм" будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — отметил Дуров, сопроводив пост задумчивым смайликом.

На прошлой неделе сообщалось, что у пользователей в ЕС перестали открываться телеграм-каналы «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты», Первого канала, России 1, НТВ. На новость отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Эти и подобные им атаки на наши СМИ не останутся без реакции с российской стороны. Оставляем за собой право на симметричные ответные меры», — говорится в заявлении спикера ведомства.


Вот мои замечания на этот счёт:

1. ЕС взялся за умы наших мигрантов в ЕС, что ли? Сомневаюсь.
2. Это результат страха ЕС по отношению к объективной и истинной информации происходящего вокруг конфликта Запада и США с Россией.
3. Распространение истины обуздать невозможно. Мир всё больше начинает объективно воспринимать происходящее, несмотря на коварный и неадекватный международный экономический и политический буллинг Запада и США в отношении России.

 

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