В Европе ограничили доступ к некоторым российским СМИ из-за санкций. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в англоязычном канале.

«Доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в ЕС в соответствии с законами о DSA / санкционным законодательством ЕС. Между тем, все западные медиа-каналы „Телеграм" остаются в свободном доступе в России. Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи „Телеграм" будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — отметил Дуров, сопроводив пост задумчивым смайликом.





На прошлой неделе сообщалось, что у пользователей в ЕС перестали открываться телеграм-каналы «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты», Первого канала, России 1, НТВ. На новость отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Эти и подобные им атаки на наши СМИ не останутся без реакции с российской стороны. Оставляем за собой право на симметричные ответные меры», — говорится в заявлении спикера ведомства.





Вот мои замечания на этот счёт:

1. ЕС взялся за умы наших мигрантов в ЕС, что ли? Сомневаюсь.

2. Это результат страха ЕС по отношению к объективной и истинной информации происходящего вокруг конфликта Запада и США с Россией.