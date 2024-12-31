За день до Нового Года

…На утро он ощутил себя отвратительно. Глаза заплыли и не открывались. Во рту как создание Иблиса - собака помочилась, тело ощущало себя избитым и иссушенным, спина болела, будто в нее воткнули вязальную спицу… нет, ни за что нельзя мешать алкоголь с коксом, Аллах не одобрит - подумал… и тут он понял, что не помнит кто он и как его зовут. Это привело его в состояние полнейшего ужаса.

- В чем же смысл урока, который ты преподал этому человеку?

Руководитель группы активных воздействий одной из украинских коммерческих организаций Мыколай М. радостно улыбался.

Захотелось что-то вдруг написать рассказ как муфтий Альдар Иляутдинов поехал 30 декабря освящать вновь открываемый молельный дом куда-то далеко в область. И как на зимней дороге у него заглох мотор его электромобиля - на морозе сели аккумуляторы.И телефон вне зоны доступа. И вот ему нужно принять решение - возвращаться ли за помощью или идти дальше, вперед по дороге, постепенно заносимой слабо падающим снегом…Навигатор показывал, что до точки назначения - километра три-четыре по прямой и, захлопнув дверцу автомобиля, муфтий двинулся вперед.Вскоре дорога раздвоилась. Основное полотно резко уходило налево, прямо, по направлению движения, указанным оставшимся в машине навигатором, шла, между сбросивших листья деревьев, небольшая асфальтированная тропинка…Альдар быстро шагал по тропинке, зябко поеживаясь.Мороз, казалось, достигал арктических значений…- Аллаху акбар, - привычно пробормотал муфтий, чтобы себя успокоить.И - помогло - холод отступил.Где-то впереди, среди черного и белого - голых древесных ветвей и снега, чуть мелькнул желтый огонек и Иляутдинов прибавил шаг. Нет, он не бежал, он шел как и подобает уважающему себя последователю пророка. Спокойно и уверенно. Просто немного быстрее.Еще немного, и дорожка, уже не казавшаяся прямой как стрела, вильнула направо из-за скопления кустов и, неожиданно, вывела его на поляну.Посередине пространства, заботливо расчищенного для удобства отдыхающих, ярко пылал высокий - на секунду показалось, до самого неба, желтый и жаркий костер.И, вокруг него, сидели и тихо беседовали люди, не обратившие, как показалось, ни малейшего внимания на муфтия.Те кто выглядел помоложе, трое, сидели совсем близко к костру, остальные - чем старше выглядели, тем дальше…И вдруг обернулся один из них — высокий, бородатый, бровастый старик — и поглядел в ту сторону, где стоял Иляутдинов.И спросил его громко:— Ты откуда пришел, чего тебе здесь нужно?Муфтий не испугался. Он стоял на своей, дарованной Аллахом земле и не видел причин для неувернности.Я - муфтий Москвы, член ДУМ России Альдар Иляутдинов - громко сказал он. Иду для того, чтобы освятить новый молельный дом по просьбе моих единоверцев и во славу Аллаха!Засмеялся старик:— Это за день до Волшебного Нового Года мечеть? В дальнем лесу, где до жилья идти и идти? Вон чего выдумал!— Не я выдумал, — отвечает муфтий, — а все в нашей жизни происходит по воле Его.И не глупому кяфиру учить меня, что мне делать!Сказав это громко, Иляутдинов почувствовал внутри себя некоторую неловкость. Костер мигнул, качнул языками пламени туда-сюда, будто поманил своим жаром к себе, а морозный стылый холод в тот же миг будто бы толкнул муфтия в спину, вперед.Нельзя показать им, что я чего-то боюсь - подумал он, и тут же испугался еще сильнее - откуда такие мысли?Тут все двенадцать поглядели на него и стали между собой переговариваться.Муфтий прислушался к разговору, но не понял ни слова.Кроме родного татарского и русского ему были ведомы и священный язык Корана и турецкий и английский. Но языка, на котором шла беседа, он не понимал.Казалось, будто это не люди разговаривают, а деревья шумят.Поговорили они, поговорили и замолчали.А высокий старик опять обернулся и спрашивает:— Что же ты делать будешь, если не найдешь свой молельный дом? Ведь раньше марта месяца ты из леса, быть может, и не выберешься.Муфтий похолодел, но, усилием воли вернул себе спокойствие. Угроза звучала недвусмысленно, но прогибаться и давать слабину было никак нельзя.- Аллаху алим, - сказал он твердо, - значит, я решу, что МашаАллах - такова Его воля.И вдруг один из двенадцати, самый молодой, веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику:— Братец Январь, уступи мне на час свое место!- Все же опасаются, - почувствовал себя увереннее муфтий. Как и любой бывший советский человек, сказку в детстве он читал, и, будто рывком, наконец понял, с кем разговаривает.Будто в насмешку над этими мыслями его накрыло дурнотой и он на мгновение потерял ориентацию…***Встряхнув головой, Иляутдинов уперся руками в руль и попытался выпрямиться. В машине было тепло.- боятся шайтаны Его имени, не хотят связываться, успокаивая себя подумал он и протянул руку к ключу зажигания. Мотор заработал, электричество вернулось. Но, прежде чем муфтий двинулся вперед, к своей цели, какое-то острое чувство неуместности происходящего кольнуло его холодной спицей где-то в области печени.- я так устал от этой ходьбы по лесу, - проваливаясь в мягкую дурноту, успел подумать он, мне нужно отдохнуть немного, потом поеду…***- ты милосерден сегодня, брат Март, это так… неожиданно- просто хочу сэкономить свои время и силы, Великий Мастер. Нам еще наряжать Священное Древо. И раз, волею Создателя, в этом году нам не придется использовать деревянную замену истинным дарам Хладу Лесному, я предпочту потратить их на красоту, а не на пустую игру с профаном.С этими словами молодой, широко улыбающийся от удачного начала работы мужчина тщательно вытер шило о снег, убрал его, одновременно доставая другой инструмент, и склонился над телом, будто бы свернувшимся в сонный калачик на снегу.В широком лезвии разделочного ножа блестели отблески пламени, отражались тихие огоньки небесных светил и темнела своей массивной тушей громадная ель, находившаяся по другую сторону костра…***- аааа - громкий, нутряной крик зазвучал из его горла —- ааоуа!!- этого, в процедурную, под капельницу - громкий голос раздался, как будто говоривший орал ему прямо в ухо - держи его, не давай выворачиваться!Вскоре грубые руки схватили его и потащили куда-то в темноту и лишь священное имя оставалось перед ним последней яркой искрой, якорем, удерживающим его от того, чтобы рухнуть в пучину бесконечного ужаса…***- Он очевиден. Каждому, конечно, в этом мире, воздастся по вере его. Но если ты поступаешь по вере - не ищи компромиссов и не ведись на соблазны. Нет ничего дурного в том, чтобы мулла освятил мечеть. Но истинный джихад - это путь войны за праведность в своей душе.Может ли верный воин ислама договариваться об освящении мечети за деньги с непредставившейся женщиной, позвонившей ему с незнакомого номера телефона?- Ну… он мог счесть, что освятить мечеть - в любом случае благое дело. Тем более, что номер телефона формально был зарегистрирован на одного из сотрудников ДУМ…- Он впал в соблазн алчности и добровольно зашел в ловушку. Ему предстоит за это расплатиться, горькой ценой.- Но он по-прежнему может спастись?- Не бывает ловушек без выхода. Однако, ему придется постараться. Раз войны за праведность не вышло, нужно просто много и усердно работать над собой.***Все получилось, муфтия продал его собственный «брат» по вере, обслуживавший его машину в автосервисе.Соблазнившись обещанием плевых денег и еще более плевым авансом, он нанес на руль машины муфтия галюциногенный состав, плотно вырубающий жертву через 2-3 часа после контакта с кожей. Посланная за муфтием группа таких же тупых наемников довершит работу, после чего погибнет, пытаясь прорваться к несуществующему коридору отхода в Курской области.Осталось лишь распространить заявление от имени виртуальной организации «Северный мститель» с обьявлением внутренней войны исламистам России…Мыкола не знал, что кишки и внутренние органы последнего из наемников-узбеков еще пару часов назад украсили собой ветви громадной, почти двадцатиметровой ели, возвышавшейся на краю поляны в дальнем подмосковном лесу…Не знал он и о том, что старый аллергик Альдар Иляутдинов обладал гиперчувствительностью к одному из компонент растительной смеси, неправедным путем попавшей на руль его автомобиля и вырубился от анафилактического шока, не успев отьехать и десятка метров от автосервиса.Не подозревал он и того, что место Иляутдинова за рулем автомобиля занял, после этого, другой человек - совершенно незаметный, но очень профессиональный в те моменты, когда речь шла не о его формальных служебных обязанностях, а об настоящих интересах - тех самых, для реализации которых упорно и настойчиво, многие годы работали он сам и его Братья.Ни знал ничего из этого и сам Иляутдинов, провалявшийся после реанимации полтора месяца на больничной койке и решивший, что произошедшее для него - знак свыше.- то, что Вы выжили в этот день - не иначе волшебство - говорил ему седой русский врач - еще пол часа - и мы бы Вас не откачали. Вам очень повезло, что Вас заметил в машине тот случайный прохожий и сам отвез в больницу, не дождавшись Скорой. Доброе, Новогоднее Волшебство.Альдар не спорил с ним.В Новогоднее Волшебство он не верил, в бескорыстность неведомого спасителя - тоже.Машину, во всяком случае, в розыск он обьявлять не стал. В конце концов, если такова цена, которую назначил Аллах, великий и милосердный, за спасение жизни своего ничтожного раба - то пусть этот угонщик наслаждается ею.Муфтий не помнил лица человека, отвезшего его в больницу, все, что всплывало в его памяти - это черные кожаные перчатки, надетые на руки, плотно сжимавшие руль, пока сам Альдар безвольной парализованной куклой болтался на соседнем сидении.Он, тем более, не подозревал, что этот сознательный акт прощения незнакомца, несмотря на свою техническую бесполезность, стал первым шажком в духовной работе, назначенной ему неведомым Учителем.Душа бывшего муфтия (да, он еще не знал, что он - бывший) сейчас была подобно бабочке, делающей первое движение, чтобы выбраться из кокона. Никто, и сам Иляутдинов, в том числе, и даже упомянутое могущественное существо не мог бы сейчас предсказать, к чему эти движения приведут…А вот Брат Январь всеми этими тонкими колебаниями души Альдара вовсе не интересовался.Его занимало и радовало другое.Впервые за долгие годы Круг не просто расширился, но расширился новыми, умными и деятельными, инициативными и решительными людьми.Этот мальчишка, Март - настоящая находка. Проверку Делом и Проверку Кровью прошел с блеском. Да и проверку Властью и Болью, пусть и чужой - не провалил.Не стал наслаждаться минутами триумфа, а употребил этих бессмысленных баранов как баранов и положено употреблять. Без мучений и издевательств, но и без тени сантиментов.Пожалуй, нужно будет подкинуть ему еще одну проверочную задачку, на эффективность мышления…Поколебавшись несколько минут, Январь решил, что ранее использованный ранее человеческий материал все же не отработан до конца.Он достал смартфон…





- Mykoła? Zamykamy ostatnią operację. Praca została wykonana dobrze, ale na razie nie podejmujemy żadnych dalszych działań, takie jest polecenie z centrali.