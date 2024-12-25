 

Комментарий к заявлению "функционера ДУМа" "Ильдара Аляутдинова"

Как сообщают СМИ и телеграм каналы, некто "Ильдар Аляутдинов", называющий себя  "муфтием Москвы" и, по слухам, имеющий какое-то отношение к ДУМ России, заявил, что считает Деда Мороза вымышленным персонажем, не имеющим волшебной силы.

Верить в Деда Мороза и Снегурочку, обращаться к ним с просьбами и даже мольбами с точки зрения ислама считается недозволенным. Верующие мусульмане ассоциируют их с мультяшными героями, не более того. Никакой чудодейственной силой они не обладают, - объявил Аляутдинов.
 
Официальный пресс-центр Деда Мороза, в связи с поступающими обращениями граждан сообщает:
  • Кто такой "Ильдар Аляутдинов" Деду Морозу не известно, этот человек не имеет никакого отношения к празднику Нового Года и не уполномочен высказыаться по его поводу
  • Дед Мороз не запрашивал указанного Аляутдинова о каких-либо оценках своей деятельности и считает его мнения ничтожными и неуместными.
  • Верящие в Деда Мороза дети и взрослые не нуждаются в разрешениях Аляутдинова по поводу своих просьб к Деду Морозу.
  • Чудесный Новый Год наступает и будет наступать регулярно вне зависимости от личных пристрастий и пожеланий любых частных лиц и их организаций.
Дед Мороз не рассматривает Ильдара Аляутдинова ни в каком качестве и, в дальнейшем, не собирается интересоваться его абсурдной деятельностью или как-то комментировать её.
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