 

Газпром не снизит поставки газа в Молдавию, несмотря на "оседание" его на Украине

 

"Газпром" решил не снижать подачу газа в Молдавию, несмотря на "регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа" и то обстоятельство, что Молдавия перегоняет на Украину газ, "предназначенный для поставки молдавским потребителям". 

В сообщении "Газпрома" говорится: "Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову".



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APN.ru