Медведев назвал число детей мигрантов в российских школах; в Общественной палате ситуацию считают катастрофической

«Получается, что дети приезжают, которые двух слов связать не могут. У нас уже просто катастрофическая ситуация случилась в школах. Я знаю очень много регионов, где преподаватели увольнялись, потому что директор школы не имеет права, согласно закону, не брать ребенка, которого ему приводят».

Работница школы в Красноярском крае вышла замуж, приняла ислам и вывесила на двери обращение к мужчинам, в том числе сотрудникам школы, запрещающее заходить, заглядывать или хотя бы стучаться.

