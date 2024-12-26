 

Медведев назвал число детей мигрантов в российских школах; в Общественной палате ситуацию считают катастрофической

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в российских школах учатся более 200 000 детей мигрантов.
По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, 41% детей мигрантов испытывают трудности с русским языком.
По мнению заместителя председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты Маргариты Лянге, ситуация с детьми мигрантов в РФ катастрофическая:

«Получается, что дети приезжают, которые двух слов связать не могут. У нас уже просто катастрофическая ситуация случилась в школах. Я знаю очень много регионов, где преподаватели увольнялись, потому что директор школы не имеет права, согласно закону, не брать ребенка, которого ему приводят».
 

Работница школы в Красноярском крае вышла замуж, приняла ислам и вывесила на двери обращение к мужчинам, в том числе сотрудникам школы, запрещающее заходить, заглядывать или хотя бы стучаться. 


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