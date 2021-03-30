Путин назвал школы, укомплектованные сплошь детьми мигрантов, "большой проблемой"

Владимир Путин заявил, что в России нельзя допустить ситуацию, когда родители начнут забирать своих детей из школ с большим числом учащихся мигрантов.

В ходе заседания совета по межнациональным отношениям президент рассказал, что так поступают люди в некоторых европейских странах и США:

"Сейчас не буду останавливаться на причинах. Думаю, что каждому взрослому человеку они понятны. Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы только детьми мигрантов. Это большая проблема... Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развитие событий подобного рода".

Президент отметил, что число детей мигрантов в школах необходимо так или иначе регулировать:

"...совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде.. . Для них это будет на пользу и, соответственно, не будет задевать наши семьи, не будет создавать проблем для образовательных учреждений".

Путин отметил, что проблема в особенности касается крупных городов и "отдельных национальных республик".