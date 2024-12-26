Вице-премьер Чернышенко назвал участие спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе подвигом

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новостям назвал подвигом
участие российских спортсменов в международных соревнованиях без флага и гимна. "Я считаю, что необходимо поддерживать наших спортсменов, которые, даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг, мы все прекрасно понимаем, что это наши спортсмены и они защищают нашу Родину на спортивных рубежах", - заявил зампред правительства. По его мнению, при существующих ограничениях участие российских спортсменов в соревнованиях нужно рассматривать как подвиг.
В связи с этим спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поиздевался над четырнадцатикратной чемпионкой мира, трёхкратной олимпийской чемпионкой Еленой Вяльбе, которая неоднократно высказывалась против такого участия. По мнению
комментатора Губерниева, Вяльбе "облажалась", не совпав в оценках с вице-премьером.