 

Украина получила первый миллиард от замороженных российских активов; ВСУ атаковали Белгородскую область

 

Украина получила от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах российских активов. Это первый транш одобренного властями США кредита в 20 млрд долларов. По схожей схеме страны «Большой семерки» передадут Украине ещё 30 миллиардов долларов.

 

Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. В Валуйском округе в селе Борки FPV-дроны атаковали два автомобиля, в одном из них ранен водитель. В селе Долгое Валуйского округа зафиксированы атаки четырех FPV-дронов, повреждены три автомобиля. Ещё один беспилотник ударил по селу Борисовка Волоконовского района, повреждён газопровод.


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