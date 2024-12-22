 

«Легендой Тавриды»-2024 стал Сергей Безруков

18 декабря состоялась пятая церемония вручения премии «Легенды Тавриды».

В этот раз обладателем награды стал актер и режиссер Сергей Безруков.

 



Церемония прошла в творческом пространстве «Бойлерная» на территории «Хлебозавода № 9» в Москве, основным ее форматом стал театральный перформанс и мини-сценки, поставленные учениками и бывшими однокашниками обладателя премии.

История, рассказанная на сцене, началась с эпизода, посвященного детским годам актера, а дальше, словно перелистывая страницы фотоальбома, гости церемонии могли наблюдать этапы творческого пути Сергея Безрукова, которые гостям со сцены показали его нынешние ученики.

Рассказ об известных и неизвестных моментах его жизни, погружение в творческую биографию – подарок и самому обладателю премии, и гостям, собравшимся в этот вечер в «Бойлерной».

Особенностью премии «Легенды Тавриды» является то, что победителя здесь определяет не маститая команда профессионалов, а, напротив, юные творцы – резиденты арт-кластера «Таврида», что работает в Крыму. Самого лучшего, самого достойного из мастеров, приезжающих учить юных актеров, певцов, журналистов, определяют они сами, выбирая из лучших – других здесь просто нет. Наверняка непросто каждый год делать этот выбор, и все же премия находит своего обладателя.

Эта премия – знак признания и уважения деятелю, который на протяжении многих лет является образцом мастерства и преданности профессии. Как педагог и наставник, он щедро делится своим опытом с молодым артистическим и театральным поколением.

 

 


Сергей Безруков стал очередной Легендой Тавриды – но легендой в мире театрального и киноискусства он стал гораздо раньше, создав на сцене по-настоящему живые, западающие в душу образы, каждым из которых прожил, воплощая в жизнь своего персонажа.

 

 


 

«То, чему я учу — никогда не останавливаться на достигнутом, идти вперед, не сдаваться. Я надеюсь, что у меня есть настоящее и есть будущее. Это мой театр, Московский губернский театр, которому уже 10 лет. Семья и дети — в них мое продолжение. Пойдут они по моим стопам — буду
счастлив, помогу обязательно. Нет — буду стараться, чтобы они стали хорошими людьми, чтобы у них была профессия, чтобы крепкие руки держали крепкую профессию. Это очень важно в нашей жизни — чтобы было то, с чем ты пойдешь по жизни, чтобы ты с любовью относился к своему делу, к своему проекту. И еще, конечно, мое будущее в моих учениках, которые, я надеюсь,
будут лучше меня, которыми я буду гордиться, как в свое время Олег Павлович Табаков гордился своими учениками», — обратился к гостям церемонии «Легенда Тавриды» Сергей Безруков.

 

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