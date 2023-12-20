 

Премию «Легенды Тавриды» вручили Олегу Газманову

В Москве около ВДНХ прошла церемония вручения премии «Легенды Тавриды». Ее обладателем, новой «Легендой Тавриды» в этом году стал Олег Газманов! Артиста поздравил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Владиленович Кириенко.

 

«Премия «Легенды Тавриды» — про благодарность и справедливость. Эта премия за щедрость души, когда мастер не только сам творит, но и передает эту искру творчества своим ученикам.


Особенно символично вручать эту премию в год, который объявлен нашим Президентом Годом педагога и наставника.

Какие-то суммы знаний можно передать и бездушным носителем.А вот увлеченность, мечта, творческая энергия — это то, чтопередается только от человека к человеку, от души к душе. И это несопоставимо важнее для будущего всей нашей страны. Спасибо вам заэто, дорогие наставники!» — отметил в своем выступлении Сергей Кириенко.

 

Премия «Легенды Тавриды» состоялась уже четвертый раз.

В 2023 году молодые творцы выразили свою благодарность автору-исполнителю, композитору и продюсеру, народному артисту

России Олегу Газманову.

 

«У меня сейчас очень радостное ощущение, что наша страну повернула в правильную сторону. У нас всё в порядке, и молодежь ужеэто понимает. Мы двигаемся вперед. Страна будет действительно мощная, когда каждый молодой человек занимается своим любимым делом и горит им. Я получил уже десятки премий, но эта — настолько чистая, искренняя, без всякого пафоса. Я хочу сказать спасибо всем собравшимся! Я счастлив!» — поблагодарил, получая награду, Олег Михайлович Газманов.


Эта награда для Олега Газманова - не случайна. Музыкант в течение нескольких лет активно поддерживал проекты арт-кластера, а в августе 2023 года на сцене Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» прошло шоу-признание «Народный артист. ОлегГазманов», где вместе с мэтром выступили молодые артисты – резиденты арт-кластера «Таврида». Концерт был тепло воспринят публикой, так что

было принято решение повторить его – но на этот раз уже перед московской публикой.

 

 

Музыкальное шоу «Родники. Олег Газманов и «Таврида.АРТ» прошло осенью в рамках выставки-форуме «Россия» на ВДНХ, где зрители услышали известные хиты Олега Газманова в современной авторской аранжировке.

 

 

На премии «Легенды Тавриды» Олег Газманов также выступил перед своими зрителями, спев одну из ставших невероятно популярными своих песен – «Мне скоро 85». Перед выступлением артист рассказал историю этой песни – сперва она называлась «Мне скоро 65» и была выпущена в эфир за год до того, как артист достиг этого возраста. Но годы шли и название песни приходилось менять…так она и пришла к своему нынешнему названию. Выступление Олега Михайловича поддержали зрители, которые с радостью подпевали его хиту!


Премию «Легенды Тавриды» вручили Олегу Газманову
Премию «Легенды Тавриды» вручили Олегу Газманову
Премию «Легенды Тавриды» вручили Олегу Газманову
Премию «Легенды Тавриды» вручили Олегу Газманову
Премию «Легенды Тавриды» вручили Олегу Газманову
Премию «Легенды Тавриды» вручили Олегу Газманову
Премию «Легенды Тавриды» вручили Олегу Газманову

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