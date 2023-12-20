Премию «Легенды Тавриды» вручили Олегу Газманову

В Москве около ВДНХ прошла церемония вручения премии «Легенды Тавриды». Ее обладателем, новой «Легендой Тавриды» в этом году стал Олег Газманов! Артиста поздравил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Владиленович Кириенко.

«Премия «Легенды Тавриды» — про благодарность и справедливость. Эта премия за щедрость души, когда мастер не только сам творит, но и передает эту искру творчества своим ученикам.





Особенно символично вручать эту премию в год, который объявлен нашим Президентом Годом педагога и наставника.

Какие-то суммы знаний можно передать и бездушным носителем.А вот увлеченность, мечта, творческая энергия — это то, чтопередается только от человека к человеку, от души к душе. И это несопоставимо важнее для будущего всей нашей страны. Спасибо вам заэто, дорогие наставники!» — отметил в своем выступлении Сергей Кириенко.

Премия «Легенды Тавриды» состоялась уже четвертый раз.

В 2023 году молодые творцы выразили свою благодарность автору-исполнителю, композитору и продюсеру, народному артисту

России Олегу Газманову.

«У меня сейчас очень радостное ощущение, что наша страну повернула в правильную сторону. У нас всё в порядке, и молодежь ужеэто понимает. Мы двигаемся вперед. Страна будет действительно мощная, когда каждый молодой человек занимается своим любимым делом и горит им. Я получил уже десятки премий, но эта — настолько чистая, искренняя, без всякого пафоса. Я хочу сказать спасибо всем собравшимся! Я счастлив!» — поблагодарил, получая награду, Олег Михайлович Газманов.





Эта награда для Олега Газманова - не случайна. Музыкант в течение нескольких лет активно поддерживал проекты арт-кластера, а в августе 2023 года на сцене Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» прошло шоу-признание «Народный артист. ОлегГазманов», где вместе с мэтром выступили молодые артисты – резиденты арт-кластера «Таврида». Концерт был тепло воспринят публикой, так что

было принято решение повторить его – но на этот раз уже перед московской публикой.

Музыкальное шоу «Родники. Олег Газманов и «Таврида.АРТ» прошло осенью в рамках выставки-форуме «Россия» на ВДНХ, где зрители услышали известные хиты Олега Газманова в современной авторской аранжировке.

На премии «Легенды Тавриды» Олег Газманов также выступил перед своими зрителями, спев одну из ставших невероятно популярными своих песен – «Мне скоро 85». Перед выступлением артист рассказал историю этой песни – сперва она называлась «Мне скоро 65» и была выпущена в эфир за год до того, как артист достиг этого возраста. Но годы шли и название песни приходилось менять…так она и пришла к своему нынешнему названию. Выступление Олега Михайловича поддержали зрители, которые с радостью подпевали его хиту!



















