Большая выставка Виктора Васнецова в Петербурге, выставка портретов во Пскове

В корпусе Бенуа Русского музея (Петербург) 21 декабря открылась выставка Виктора Васнецова, приуроченная к 175-летию со дня рождения художника. Виктор Васнецов стал первым живописцем, обратившимся в своем творчестве к теме русского фольклора.

Первая за 30 лет ретроспектива в Русском музее объединила около 120 произведений Васнецова из коллекций Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Дома-музея В.М. Васнецова, Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых, Нижегородского художественного музея, Музея-заповедника «Абрамцево», Музея-заповедника В.Д. Поленова, Государственного музея истории религии и других музейных и частных собраний. Гости выставки смогут увидеть шедевры отечественной живописи – «Витязь на распутье», «Баян», «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером Волке», «Ковер-самолет». Впервые петербургские зрители смогут увидеть картину «Богатыри» из собрания Третьяковской галереи.

Также на выставке представлены ранние работы Васнецова в бытовом жанре, впервые отдельный зал посвящен религиозной живописи, впервые посетители смогут познакомиться со многими его графическими работами.

Выставка продлится до 23 июня 2025 года.