Большая выставка Виктора Васнецова в Петербурге, выставка портретов во Пскове

В корпусе Бенуа Русского музея (Петербург) 21 декабря открылась выставка Виктора Васнецова, приуроченная к 175-летию со дня рождения художника. Виктор Васнецов стал первым живописцем, обратившимся в своем творчестве к теме русского фольклора.
Первая за 30 лет ретроспектива в Русском музее объединила около 120 произведений Васнецова из коллекций Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Дома-музея В.М. Васнецова, Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых, Нижегородского художественного музея, Музея-заповедника «Абрамцево», Музея-заповедника В.Д. Поленова, Государственного музея истории религии и других музейных и частных собраний. Гости выставки смогут увидеть шедевры отечественной живописи – «Витязь на распутье», «Баян», «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером Волке», «Ковер-самолет». Впервые петербургские зрители смогут увидеть картину «Богатыри» из собрания Третьяковской галереи.
Также на выставке представлены ранние работы Васнецова в бытовом жанре, впервые отдельный зал посвящен религиозной живописи, впервые посетители смогут познакомиться со многими его графическими работами.
Выставка продлится до 23 июня 2025 года.
Выставка портретов "Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были" открылась в главном здании Псковского музея-заповедника. В выставочном пространстве представлены более ста произведений XVIII-XX веков, значительная часть из которых экспонируется впервые, сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова.
Самая ранняя работа, представленная в выставочном пространстве, - "Портрет молодого человека с мопсом" кисти голландского художника Адриана Фердула Младшего (конец XVII - начало XVIII века).
"Во второй половине XVIII века портрет получает распространение в дворянской среде в провинции. В маленьких городах и усадьбах появляются многочисленные, нередко крепостные портретисты, чьи имена в основном скрыты под надписью "неизвестный художник". Среди них портреты императора Петра III, представителей столичной аристократии: графа Шувалова, светлейшего князя Потемкина, графа Заборовского, псковских дворян: барона Томаса Дица, Е. С. Брылкиной. Встречаются и редкие, единственные в своем роде изображения, например, "Портрет офицера в мундире Ораниенбаумского морского флота", - добавила Мельникова.
Выставка будет работать до мая 2025 года.