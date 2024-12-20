 

РФ купила гособлигаций США на $28 млн и простила Сомали долг на $48 млн

 

В октябре 2024 года РФ вложила в государственные облигации США 28 миллионов долларов. В июне показатель достигал 44 миллиона, в мае — 45 миллионов, в апреле — 46 миллионов, а в марте, феврале и январе он составлял порядка 43-47 миллионов.

Россия начала сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. В мае 2018-го цифра снизилась до 14,9 миллиарда долларов. Крупнейшими держателями американских гособлигаций являются Япония (1,1 триллиона долларов), Китай (760 миллиардов долларов), Британия (746 миллиардов долларов). В середине ноября этого года государственный долг США впервые в истории превысил 36 триллионов долларов. Показатель постоянно растет, прибавляя примерно по триллиону раз в сто дней. 

 

РФ списала Сомали многомиллионный долг по выданным СССР кредитам в размере 48,1 миллиона долларов. До 1990-х годов Сомали придерживалось социалистической ориентации, на фоне чего власти Советского Союза оказывали ему финансовую поддержку. Необходимости расплачиваться по этим долгам у властей Сомали теперь не будет. 

В целом РФ стала активнее выдавать кредиты третьим странам. По итогам 2023 года размер предоставленной РФ финансовой помощи вырос более чем до 30 миллиардов долларов. В итоге объем подобного кредитования за прошлый год увеличился до максимума с 1999 года. Суммарная же задолженность третьих стран перед Россией за отчетный период выросла на 1,3 миллиарда долларов.


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