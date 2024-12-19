 

Депутат Михаил Матвеев предложил светлые образы межнациональной дружбы

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе общения в формате видео-конференц-связи с выпускниками программы "Мастерская новых медиа" порекомендовал создавать "позитивные светлые истории", "примеры межнациональной дружбы".
Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев в своём телеграм-канале предложил сразу несколько позитивных светлых сюжетов на тему межнациональной дружбы, например:
Девушка из среднеазиатской семьи полюбила русского парня, она принимает православие и под колокольный звон, выходя с мужем после венчания из храма (камера крупным планом показывает золотые купола с крестами), с мягким восточным акцентом говорит о любви к России. "Как вы назовёте своего первенца?" "Мне бы хотелось, - смущаясь, отвечает молодая жена, - Сергеем, в честь  Сергия  Радонежского..."

Также, по мнению Матвеева, межнациональной дружбе помогла бы массовая запись мигрантов в ряды добровольцев на СВО или помощь восстановлению сожжённого Хабаровского театра за счёт бюджета Узбекистана. 
 
 

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