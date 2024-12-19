Депутат Михаил Матвеев предложил светлые образы межнациональной дружбы

Девушка из среднеазиатской семьи полюбила русского парня, она принимает православие и под колокольный звон, выходя с мужем после венчания из храма (камера крупным планом показывает золотые купола с крестами), с мягким восточным акцентом говорит о любви к России. "Как вы назовёте своего первенца?" "Мне бы хотелось, - смущаясь, отвечает молодая жена, - Сергеем, в честь Сергия Радонежского..."

Также, по мнению Матвеева, межнациональной дружбе помогла бы массовая запись мигрантов в ряды добровольцев на СВО или помощь восстановлению сожжённого Хабаровского театра за счёт бюджета Узбекистана.