 

"Многожёнство -- право мусульманина". ДУМ РФ призвал официально разрешить многожёнство, но не всякое

 

Совет улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ предлагает разрешить мужчинам-мусульманам в России прибегать к практике многоженства, но только не в случае "несоблюдения ими прав женщин и нарушения принципов равноправия в семье":

"Основным условием допустимости в исламе многоженства является справедливое и равноправное отношение ко всем женам. К сожалению, многие это забывают или осознанно не выполняют. Сегодняшние реалии обнажают действительность, где права женщин грубо нарушаются, а рычагов воздействия на супруга нет. Поэтому Совет улемов считает, что, если условия равноправия и справедливости не соблюдаются, то мужчине запрещено заключать новый брак".


Официально многожёнство в РФ не разрешено, но муфтии настаивают, что практика многожёнства в регионах России с преобладанием мусульманского населения -- Татарстане, Чечне, Карачаево-Черкесии -- существует и "получает всё большее распространение". 

По мнению мусульманских богословов, проблема как раз в том, что многожёнство не разрешено официально:

"Основная проблема как раз заключается в том, что последующие браки после первого официального брака не имеют юридической силы. Права женщины в подобном браке и детей, рожденных в нем, могут быть не защищены. Порой женщины не обладают необходимой информацией о том, как защитить свои права и права детей в случае развода или смерти мужа".

 

Муфтии настаивают на том, что "многожёнство -- это право мусульманина". 


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