 

Духовное управление мусульман РФ запретило браки с немусульманками

 

В Духовном управлении мусульман России вынесли постановление, что мусульманам не следует жениться на представительницах других религий.

"Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания [имеются в виду христиане и иудеи], на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определённых единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая", -- говорится в заключении, опубликованном во вторник на сайте организации.


По мнению богословов ДУМ РФ, в брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана.


Исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев пояснил, что в суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из которых запрещают вступление в брак с немусульманками, а одна, самая распространённая в России - ханафитская, - разрешала.

"Получается, что богословское заключение ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие. К тому же оно претендует на то, чтобы носить некий общеисламский характер, а это так же ненормально, как если бы Православная церковь стала делать заявления от имени всех христиан", -- сказал Силантьев.


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