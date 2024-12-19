 

Путин: "события 2022 года мы начали без особой подготовки"

Президент России Владимир Путин сказал на "Прямой линии", что "если можно было бы посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит (...) я подумал бы о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО".
По его словам, "и крымские события были просто спонтанны, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки", когда "увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений".

"Если бы знать, что произойдёт, заранее, то надо было бы, конечно, проводить такую системную серьезную подготовку. Именно это я имел в виду", - пояснил Путин.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Путин заявил, что "азовцев" обменяли на "наших лётчиков"
» Лукашенко рассказал, что в марте 2022 года Москва и Киев договорились до аренды Крыма
» Путин рассказал, как РФ "кинули" с минскими соглашениями, и с соглашениями марта 2022 г., и с зерновой сделкой
» СБУ похитила чилийского журналиста
» Владимир Путин отказался от традиционной "прямой линии"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Маленьким \

Маленьким "джамшутам" нужно закрыть въезд в Россию

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Путин: "события 2022 года мы начали без особой подготовки"

  • 19:02
  • 100

Пожар на нефтебазе и западными ракетами обстреляно предприятие в Ростовской области, 8 раненых в центре Горловки

  • 11:52
  • 246

31 человек пострадал, двое погибли при столкновении поездов в Мурманской области

  • 09:43
  • 240

Сына председателя Квалификационной коллегии судей Татарстана задержали за оправдание терроризма

  • 15:42
  • 440
Маленьким \

Маленьким "джамшутам" нужно закрыть въезд в Россию

Госдума провела массовую амнистию врачей

  • 11:33
  • 410
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru