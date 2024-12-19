Путин: "события 2022 года мы начали без особой подготовки"
- 19.12.2024, 19:02,
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Президент России Владимир Путин сказал на "Прямой линии", что "если можно было бы посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит (...) я подумал бы о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО".
По его словам, "и крымские события были просто спонтанны, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки", когда "увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений".
"Если бы знать, что произойдёт, заранее, то надо было бы, конечно, проводить такую системную серьезную подготовку. Именно это я имел в виду", - пояснил Путин.