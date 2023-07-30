Путин заявил, что "азовцев" обменяли на "наших лётчиков"

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об обмене военнопленных, заявил
, что "всё можно делать, если нам это выгодно" и что "азовцев" (нацбатальон "Азов" запрещён в России и признан террористической организацией) обменяли "на наших лётчиков". Также Путин отказался от комментариев
(кроме "договорённости были") по поводу передачи Турцией бойцов "Азова" обратно на Украину.
В сентябре 2022 года, когда обменяли "азовцев", сообщалось
, что взамен их в РФ были возвращены 55 военных и Виктор Медведчук. Украина же получила "215 солдат, среди которых – иностранные наёмники, приговоренные в ДНР к смертной казни, и военнослужащие ВСУ, включая командиров «Азова»".