 

В Москве убиты начальник войск РХБЗ и его помощник

 

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва самодельной бомбы в Москве на Рязанском проспекте. Мощность взрывного устройства оценивается приблизительно в 200 гр в тротиловом эквиваленте. По предварительным данным, взрывчатка была заложена в электросамокат, припаркованный у подъезда неизвестными минувшей ночью, и приведена в действие дистанционно. Подъезд также повреждён взрывом. Как минимум 10 квартир получили повреждения: поражающие элементы влетали в окна, откосы, лоджии и балконы. 

Взрыв произошел около 6 утра, когда генерал Кириллов вместе с водителем выходили из подъезда.

Известно, что за день до убийства СБУ "возбудила дело" против генерала Кириллова.

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