 

Вложения РФ в экономику Узбекистана выросли на 17%

Объём российских инвестиций в экономику Узбекистана за январь - сентябрь 2024 года увеличился на 17%, товарооборот между РФ и Узбекистаном по итогам девяти месяцев 2024 года вырос на 10%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. 

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на встрече правозащитников с главой российского государства Владимиром Путиным высказался за ограничение возможностей переезда в РФ семей мигрантов, "не планирующих приобретать гражданство России", и в целом призвал ориентироваться на вахтовый принцип работы - "приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", а также повысить ответственность работодателей за завозимых в страну мигрантов и создать механизм противодействия переходу мигрантов из одних сфер занятости в другие.


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