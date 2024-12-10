Вложения РФ в экономику Узбекистана выросли на 17%

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на встрече правозащитников с главой российского государства Владимиром Путиным высказался за ограничение возможностей переезда в РФ семей мигрантов, "не планирующих приобретать гражданство России", и в целом призвал ориентироваться на вахтовый принцип работы - "приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", а также повысить ответственность работодателей за завозимых в страну мигрантов и создать механизм противодействия переходу мигрантов из одних сфер занятости в другие.