В Белгородской области ранены трое, в Донецке взорван начальник колонии

Двое женщин и мужчина ранены
при атаке беспилотника на машину в Двулучном Белгородской области. Также атакован многоквартирный дом в Шебекине, загорелась
одна из квартир, жильцы дома переселены.
В Донецке взорвана машина, в которой находился начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков. Бомба была заложена под водительское сиденье. Евсюков погиб
, тяжело ранена его супруга. Известно, что украинцы возбудили против Евсюкова и его заместителя уголовное дело, возложив на него вину, когда в июле 2022 года по колонии прилетели американские "хаймарсы" и некоторые находившиеся там военнопленные ВСУ с "Азовстали" погибли.