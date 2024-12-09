 

В Белгородской области ранены трое, в Донецке взорван начальник колонии

Двое женщин и мужчина ранены при атаке беспилотника на машину в Двулучном Белгородской области. Также атакован многоквартирный дом в Шебекине, загорелась одна из квартир, жильцы дома переселены.
В Донецке взорвана машина, в которой находился начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков. Бомба была заложена под водительское сиденье. Евсюков погиб, тяжело ранена его супруга. Известно, что украинцы возбудили против Евсюкова и его заместителя уголовное дело, возложив на него вину, когда в июле 2022 года по колонии прилетели американские "хаймарсы" и некоторые находившиеся там военнопленные ВСУ с "Азовстали" погибли.
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