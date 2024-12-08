Британская разведка набирает цветных, британские благотворительные исламские организации заподозрили в экстремизме

В одном случае в мечети, зарегистрированной как благотворительная организация, на проповеди звучали призывы убивать тех, кто богохульствует против ислама. В другом случае лектор в мечети сказал, что муж должен иметь возможность ударить свою жену, если она отказывается заниматься с ним сексом. Н

есколько благотворительных организаций приняли у себя "исламского учёного" из Пакистана, который заявил, что сексуальное рабство приемлемо, и одобрил убийство богохульников.