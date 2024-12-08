 

Британская разведка набирает цветных, британские благотворительные исламские организации заподозрили в экстремизме

Британские разведывательные МИ-5, МИ-6 и GCHQ объявили оплачиваемую стажировку только для чернокожих, азиатских и иных этнически разнообразных студентов - предполагается, что они сейчас недостаточно представлены в британских спецслужбах.
 
В то же время британскому правительству поступают сигналы от Национального светского общества (NSS), что некоторые исламские благотворительные организации "бесстыдно" ведут экстремистскую пропагандуВ одном случае в мечети, зарегистрированной как благотворительная организация, на проповеди звучали призывы убивать тех, кто богохульствует против ислама. В другом случае лектор в мечети сказал, что муж должен иметь возможность ударить свою жену, если она отказывается заниматься с ним сексом. Несколько благотворительных организаций приняли у себя "исламского учёного" из Пакистана, который заявил, что сексуальное рабство приемлемо, и одобрил убийство богохульников.

 
 
 

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