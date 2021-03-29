 

Имама красноярской мечети будут судить за призывы к терроризму

 

В Красноярске суд рассмотрит дело имама мечети, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма и призывах заниматься терроризмом.

По версии следствия, он с 1 января 2016 года по 5 мая 2017 года у себя дома проводил религиозные собрания для недавно обращённых в религию мусульман. В ходе этих собраний он склонил двух жителей Красноярского края "к необходимости оказания поддержки участникам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Эти двое также были привлечены к уголовной ответственности.

Также следствие установило, что в июне 2019 года имам в Лесосибирске принуждал молодую женщину заняться с ним сексом, шантажируя тем, что расскажет её родственникам компрометирующие сведения о её частной жизни.



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APN.ru