 

Дело об убийстве Рассела Бентли рассмотрят в закрытом режиме

 

В Донецке суд в закрытом режим рассмотрит дело о расправе российских военных над военкором Расселом Бентли (позывной - Техас).

Процесс над четырьмя военными решили закрыть по ходатайству прокуратуры. Предположительно, в деле содержатся секретные сведения.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл на Донбасс в 2015 году и вступил в ряды ополчения Донецкой народной республики (ДНР). Он принимал участие в боях за Донецкий аэропорт и снимал репортажи для американской аудитории в которых рассказывал об обстрелах украинскими военными мирных жителей и о людях, защищавших ДНР.

8 апреля военкор Техас пропал вскоре после обстрела Петровского района Донецка. Друзья и супруга Людмила активно искали его. Выяснилось, что к исчезновению и убийству Бентли причастным четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады ДНР.

Адвокат вдовы погибшего Дмитрий Ульянов пытается добиться того, чтобы процесс был открытым и освещался СМИ.
5 декабря суд приступил к рассмотрению дела, но ввиду неявки подсудимых, которые не были доставлены конвойной службой, судебное разбирательство по существу не состоялось. Суд отложил рассмотрение дела по существу на 20 декабря.

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