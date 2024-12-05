Дело об убийстве Рассела Бентли рассмотрят в закрытом режиме

В Донецке суд в закрытом режим рассмотрит дело о расправе российских военных над военкором Расселом Бентли (позывной - Техас).

Процесс над четырьмя военными решили закрыть по ходатайству прокуратуры. Предположительно, в деле содержатся секретные сведения.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл на Донбасс в 2015 году и вступил в ряды ополчения Донецкой народной республики (ДНР). Он принимал участие в боях за Донецкий аэропорт и снимал репортажи для американской аудитории в которых рассказывал об обстрелах украинскими военными мирных жителей и о людях, защищавших ДНР.

8 апреля военкор Техас пропал вскоре после обстрела Петровского района Донецка. Друзья и супруга Людмила активно искали его. Выяснилось, что к исчезновению и убийству Бентли причастным четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады ДНР.