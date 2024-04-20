 

О смерти Рассела "Техаса" Бентли

По имеющимся у редакции сведениям из СМИ и социальных сетей, американский доброволец, журналист, получивший гражданство России Рассел Бентли, известный также как "Техас", был похищен в Донецке неизвестными людьми в форме и, впоследствии, убит.
 
Заявляемый рядом свидетелей мотив этого действия, якобы, состоял в том, что его приняли за шпиона.
 
Совершенно вне зависимости от мотивов убийц, считаем это событие демонстративным и, потому, особо опасным для общества преступлением.
 
Его исполнители и организаторы должны быть наказаны по всей строгости закона, даже если они будут прикрываться статусом участников боевых действий или иными якобы уважительными обстоятельствами.
 
Никакие такие обстоятельства не могут и не должны оправдывать подобное злодейство.
 
Редакция АПН официально обращается к Генеральной Прокуратуре РФ и Следственному Комитету России с требованием о расследовании этого преступления, установлении и придании суду всех его участников без исключения.
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