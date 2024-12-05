 

Краснодарский край намерен полностью запретить труд мигрантов, член СПЧ рассказал о курортных условиях для радикалов в РФ


В Краснодарском крае с 2025 года планируют полностью запретить иностранную рабочую силу. «Если говорить про строительную сферу, то сейчас можно привлекать 50 процентов иностранных кадров. В остальных сферах запрет действует с начала этого года. Со следующего — полностью запретим иностранную рабочую силу», — сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, на Кубани при поступлении в колледж конкурс составляет до шести человек на место, при этом выпускники на рынке труда никому не нужны. 
В России десяткам нелегальных мигрантов предложили в качестве альтернативы депортации поехать на СВО, и никто из них не согласился.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов считает, что в России устроен "спокойный санаторно-курортный режим" для радикалов и террористов. По словам Кабанова, радикальная идеология распространена в России очень широко, и ее продвижению помогает существование радикальных интернет-ресурсов, этнических MMA-клубов и нелегальных молельных домов. Он добавил, что именно в Россию бегут нелегалы из Средней Азии и Ближнего Востока: «Радикалам в нашей стране устроен комфортный и спокойный санаторно-курортный режим с максимальной заботой. Как вы думаете, куда дальше поедут боевики из Аллепо? К себе на родину, в страны Средней Азии? Очень в этом сомневаюсь».
 
В петербургском аэропорту Пулково полиция задержала гражданина Узбекистана, подозреваемого в покушении на убийство коллеги по стройки. 
В Алтайском крае Рубцовский районный суд вынес приговор в отношении двух иностранцев, которые пытались незаконно вывезти запчасти от военных двигателей из РФ в одну из стран Средней Азии; их приговорили к 2 и 2,5 годам лишения свободы.


 
 

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