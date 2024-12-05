Краснодарский край намерен полностью запретить труд мигрантов, член СПЧ рассказал о курортных условиях для радикалов в РФ

В Краснодарском крае с 2025 года планируют полностью запретить иностранную рабочую силу.

«Если говорить про строительную сферу, то сейчас можно привлекать 50 процентов иностранных кадров. В остальных сферах запрет действует с начала этого года. Со следующего — полностью запретим иностранную рабочую силу», — сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, на Кубани при поступлении в колледж конкурс составляет до шести человек на место, при этом выпускники на рынке труда никому не нужны.