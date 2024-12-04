Парламент Южной Кореи отменил военное положение
- 04.12.2024, 07:25,
- Новости
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Парламент Южной Кореи отменил военное положение. Несмотря на попытки военных помешать им, депутаты прорвались в парламент и приняли соответствующую резолюцию, на что, с точки зрения южнокорейского законодательства имели право.
Военные подчинились решению парламента, протестующие и депутаты разошлись по домам.
Большинство сотрудников администрации президента Южной Кореи подали в отставку.
Острословы язвят, что Юн Сок Ёль будет выдвинут на Дарвиновскую премию в номинации "политическое самоубийство".