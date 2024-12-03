 

Президент Южной Кореи внезапно объявил чрезвычайное военное положение и заблокировал парламент

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль неожиданно (как минимум, для корейских СМИ) объявил о введении в республике "чрезвычайного военного положения". Мера связана с "борьбой со сторонниками" КНДР, говорится в сообщении. Также указывается на попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету.
Поскольку парламент в Южной Корее может отменить военное положение, вход в него заблокирован. В республике запрещена деятельность Национального собрания (тем не менее, оно проголосовало за отмену военного положения), политических партий, региональных парламентов. Митинги также запрещены. СМИ переведены в режим военного положения. Предположительно, всё это должно искоренить силы, симпатизирующие Северу, и "защитить конституционный порядок".
В Южной Корее могут находиться около 5,3 тыс. россиян.
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APN.ru