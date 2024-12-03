Президент Южной Кореи внезапно объявил чрезвычайное военное положение и заблокировал парламент

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль неожиданно (как минимум, для корейских СМИ) объявил
о введении в республике "чрезвычайного военного положения". Мера связана с "борьбой со сторонниками" КНДР, говорится в сообщении. Также указывается на попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету.
Поскольку парламент в Южной Корее может отменить военное положение, вход в него заблокирован
. В республике запрещена
деятельность Национального собрания (тем не менее, оно проголосовало
за отмену военного положения), политических партий, региональных парламентов. Митинги также запрещены. СМИ переведены в режим военного положения. Предположительно
, всё это должно искоренить силы, симпатизирующие Северу, и "защитить конституционный порядок".