Конгресс США завершил двухлетнее расследование ковидопандемии и не обнаружил пользы масок, локдаунов и принудительной вакцинации

Специальный подкомитет Конгресса США по пандемии коронавируса завершил своё двухлетнее расследование ковидопандемии и опубликовал окончательный отчёт под названием "Обзор последствий пандемии ковида-19: уроки и дальнейшие шаги”. Предполагается, что отчёт послужит дорожной картой для Конгресса, исполнительной власти и частного сектора по подготовке к будущим пандемиям и реагированию на них. С февраля 2023 года в процессе ведения расследования специальный подкомитет направил более 100 писем, провёл более тридцати опросов свидетелей, 25 слушаний и заседаний и просмотрел более миллиона страниц документов.





Сделаны следующие основные выводы:

- Рекомендация о социальном дистанцировании "на расстоянии 6 футов друг от друга”, из-за которой закрывались школы и малые предприятия по всей стране, была произвольной и не основывалась на науке. Во время дачи показаний за закрытыми дверями доктор Энтони Фаучи заявил, что это руководство "появилось как бы само собой”.

- Не было никаких убедительных доказательств того, что маски эффективно защищают от ковида. Представители общественного здравоохранения не предоставили американцам научных данных, что вызвало массовый всплеск общественного недоверия.

- Длительные карантины нанесли неизмеримый ущерб не только американской экономике, но и психическому и физическому здоровью американцев, что особенно негативно сказалось на молодых гражданах. Вместо того чтобы уделять приоритетное внимание защите наиболее уязвимых групп населения, политика федерального правительства и правительств штатов вынудила миллионы американцев отказаться от важнейших элементов здоровой и финансово благополучной жизни.

- Распоряжение бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо от 25 марта, которое обязывало дома престарелых принимать пациентов с положительным результатом на ковид, было медицинской халатностью. Факты свидетельствуют о том, что г-н Куомо и его администрация пытались скрыть трагические последствия своих политических решений, явно стремясь оградить себя от ответственности, мистер Куомо сознательно и преднамеренно неоднократно давал ложные показания.





- Администрация президента Байдена использовала недемократические и, вероятно, неконституционные методы, включая давление на социальные сети с целью введения цензуры на определенный контент, связанный с ковидом, для борьбы с тем, что она называла дезинформацией.

- Вопреки тому, что было обещано, ковидовакцина не остановила распространение вируса. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в срочном порядке одобрило вакцину против ковида, чтобы уложиться в установленные администрацией Байдена сроки. Два ведущих ученых FDA предупредили своих коллег об опасности ускорения процесса утверждения вакцины и вероятности побочных эффектов. Они были проигнорированы, и несколько дней спустя администрация Байдена санкционировала введение вакцины.





- Рекомендации по вакцинации не были подкреплены наукой и принесли больше вреда, чем пользы. Администрация Байдена принуждала здоровых американцев соблюдать требования о вакцинации против ковида, которые попирали свободы личности, подрывали боеготовность армии и игнорировали свободу медицины, чтобы навязать миллионам американцев новую вакцину без достаточных доказательств в поддержку их политических решений.

- Должностные лица общественного здравоохранения предприняли скоординированные усилия по игнорированию естественного иммунитета. Системы отчётности не смогли должным образом информировать американскую общественность о побочных эффектах вакцинации и подорвали доверие общественности к безопасности вакцин.





- Из-за неоправданно долгого закрытия школ успеваемость детей снизилась на десятилетия. Проблемы с психическим и физическим здоровьем также резко возросли — число попыток самоубийства среди девочек в возрасте 12-17 лет увеличилось на 51%.