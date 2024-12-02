Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

В последнее время всё чаще приходится видеть материалы о дефиците рабочих рук - при этом дефицит, оказывается, тотален. Он наблюдается сплошь и везде - в странах, ведущих войну, и в, казалось бы, благополучных, вполне приемлемых для мирного труда регионах.

Что не так с рабочим классом? Почему он отказывается работать?

Ломают голову эксперты. Политологи. Консервативные философы тоже не остаются в стороне. Все в тех или иных красках обыгрывают проблематику переселения народов, одним хочется этот процесс остановить, другим узаконить, третьим - повернуть вспять.

Что изменилось больше всего?

Изменились мы. Люди. Изменили людей девайсы. И общество потребления стало в ещё большей степени таковым. Всем хочется покупать. Всем хочется походить на селебрити, на инфлюенсеров, и так далее. Шанс напилить контента и заработать на нём миллиард не даёт покоя человеку почти с рождения. Чуть встал на ножки - и уже потенциальный миллиардер.

Как с телефоном в руке почувствовать в себе прилив энтузиазма по поводу половой тряпки, молотка, тяпки, глубин санузлов в мегаполисах? Совсем невозможно.

Впервые, помню, ещё лет 15 назад в Приднестровье, беседуя с местным предпринимателем столкнулся с жалобами. Все кругом безработные, но найти работников, способных работать, решительно невозможно. Когда после квартирного ремонта мастерам пришлось неделю спустя во всех комнатах вскрывать полы и прорубать доступ к пластиковым трубам, которые они, разумеется, пробили сразу во всех трёх комнатах, прибивая плинтус.

"Настоящих, буйных мало, вот и нету вожаков”. Как пел Владимир Семёнович Высоцкий.

В мегаполисах живут горожане, которые видят своих детей студентами университетов, потом - на госслужбе, в научных центрах, на худой конец политтехнологами или в самом крайнем случае - идеологами какого-нибудь завалящего маргинального движения крайне левой, или крайне правой ориентации. Но никак не слесарем-сантехником. Не электриком.

И если таки кто-то считает, что есть места на планете, что там процессы идут другим чередом, то этот кто-то обязательно ошибётся.

Скажем, есть такие, кто уверен - сантехники могут приехать из Африки. Но и это не совсем так. В современной Африке живёт так много более-менее обеспеченных, среднего класса семей, что их дети идут, разумеется, в местные университеты, и получив там полноценное образование на английском и французском языках, элементарно вкатываются и на удалёнке, и всеми остальными методами в ряды сотрудников корпораций. Их миллионы. Десятки миллионов. Молодых программистов обоего пола, инженеров, биологов, фармацевтов и т.д. С прилично оформленными страничками резюме на глобальных сервисах поиска работы.

Аналогичная ситуация и во множестве арабских стран. Много бедных. Но и среднего класса хватает. Каждый продавец мыла мечтает, чтобы его дочка больше не резала мыло, а ходила на работу в офис. Где-нибудь в Дюссельдорфе. Или Торонто. Или Мельбурне. И всё это возможно. Арабы не пьют, а в семьях с любым микробизнесом хватит денег на образование для детей.

Кто засобирается сантехником или каменщиком в Москву? Кому прививали с детства любовь к лопате и грязному котловану? Кто готов вознести ведро с цементом на пару этажей вверх по грязной строительной лестнице? А два ведра?

И вот, оказывается, что проблема не решаема никакой зарплатой вообще. В принципе.

Двадцать пять лет назад жители молдавских и украинских сёл, райцентров и даже столиц были готовы штурмовать европейские регионы, где была работа на стройках. Они давно интегрированы, и их дети, окончив университеты, ходят в офисы с лэптопами под мышкой. Или без оных. Но не с лопатами, конечно.

Как решают проблему регионы Евросоюза? Периодически впускают бесконтрольно выходцев из регионов планеты, где ещё есть бедняки, имеющие здоровье и готовые его инвестировать в работу на кухнях, на полях, в такси и так далее. Вопрос - дураки ли бедняки. Нет, конечно. Они готовы. И они инвестируют. Свои суставы, которые изнашиваются физическим трудом весьма быстро. Но они хотят что-либо получить взамен. И они умеют торговаться, только этот торг выглядит немного нестандартно. Торг без торга. Бедняки знают, какова цена износа суставов и сокращения срока жизни. И они инвестируют в будущее себя и своих семей. Как? Выбирают регионы с экономической, политической и прочими элементами стабильности. Где примерно понятно, какой будет пенсия. И что там с медициной.

Вот, обратный пример региона, который не выбирают никогда.

Молдова.

Тридцать лет назад тамошние интеллектуалы выгнали оттуда русских. Не буквально за шиворот. И не всех. Но дали понять, что русским там делать будет нечего. Ввели требования по знанию национального языка для госслужбы и в руководящих структурах предприятий. Тем самым русским дали понять, что путь в элиту для них и их потомков перекрыт. С учетом понимания, как функционирует местечковая коррупция и люди с одними и теми же фамилиями двигают свое потомство по всем этажам власти, оттуда уехали очень и очень многие. Сначала уезжали те, кто поумней. Врачи русские и евреи. На них давили "национальные кадры”, стимулируя их на выезд. Они и уехали. Потом уехали и прочие. От прежней численности осталось сегодня быть может процентов пять. Да, разумеется, когда тотальная дичь ещё не настигла уровня Гаити, но некоторые элементы начали проскальзывать, корова слизала языком ещё полстраны людей. Молдаване и прочие были готовы на любые подвиги по линии пролетариата и сельских тружеников где угодно. Россия, Италия, Португалия, Испания, Канада - везде было лучше, чем в Молдове. Собственно, 25 лет спустя мало что поменялось. Потому что по совокупности преимуществ, что Молдова может дать тому, кто готов инвестировать свои суставы и связки? Какой размер пенсии? Какую медицину? Честно, никакую пенсию и никакую медицину лучше не ждать, а учить иностранные языки. При этом без разницы - сохранит ли Молдова независимость, или нет. Всё это весьма мутные перспективы в любом случае.

И вот мы наблюдаем, как отдельные молдавские бизнесмены пытаются мужественно сажать на полях помидоры. И осенью становится понятным, что проблема не в квотах Евросоюза - квоты есть. Не в рынках. Проблема в том, что их некому убрать, и все они сгниют в полях. Потому что, жалуется бизнесмен, никто не хочет убирать помидоры. Когда их можно убирать в Испании и Италии за нормальные деньги, а молдавскому бизнесмену платить нормальные деньги не по понятиям - "пацаны не поймут”. И те, кто физически готов под солнышком поползать, подышать пылью целый день, собирая красные плоды, как мы некогда в школе, каждый октябрь, получая 1 копейку за собранный килограмм в СССР. Тогда проблему решали местные школьники и белорусские студентки. Они ехали в солнечную республику и помидоры собирать, и за женихами. Два в одном. Все были довольны. А теперь нет. Ни школьники, ни белорусские студентки. Ни местные жители. Никто не хочет. Бизнесмены Молдовы жалуются - "наши люди говорят, что лучше я останусь дома и без денег, чем за эти деньги пойду на поле”. Чего хотят бизнесмены Молдовы? Правильно. "Можно пригласить работников из Бангладеш, но нужно чтобы государство помогло с легализацией этого процесса”. Такие вот поиски решений.

В соседнем Приднестровье даже мог бы появиться повод для злорадства и окно возможностей приобретения юридически оформленной независимости от Молдовы. Ибо, если двадцать лет спустя Молдова таки превратится в ещё один маленький Бангладеш, то независимость сама упадёт в руки! Лишь немного подождать, и это случится само собой.

Но нет.

Потому что зачем из Бангладеш переезжать в Молдову? Вот если Молдова станет членом Евросоюза, либо не станет, но стандарты будут такие же или выше. То есть, если это будет страна с пенсиями по 400 евро минимум, с бесплатной системой здравоохранения, пособиями по безработице, минимальной зарплатой в 1000 евро хотя бы - тогда, возможно, отдельные бедняки из Бангладеш заинтересуются. А пока путешествию в Молдову они скорее предпочтут путешествие в один конец в Канаду - да много куда, люди, готовые работать руками, нужны практически везде. Ну, разве что в США они сегодня не очень нужны - много приехало, там пока что некоторая конкуренция. А среди других мест можно и повыбирать.

Португалия последние 10 лет была неплохим таким плацдармом для рабочих. Можно было приехать, поработать нелегалом, получить контракт, потом документы. А потом через пять лет - паспорт, и можно работать не за 1000 Евро в Португалии, а за 2500 в Германии. Сами португалки едут воспитательницами в детсады Люксембурга, на минималку в 2400 евро. С удовольствием. Либо страдаешь от отсутствия снега на солнечном юге, получая 1000 и покупая продукты в магазине по относительно низким ценам, либо страдаешь от тоски по дому в не столь солнечном Люксембурге за сумму в несколько раз больше, и покупая продукты, соответственно, подороже. Люди непрестижных профессий могут выбирать. Зачем этим людям выбирать, извините, Молдову?

У России история похожа в чём то с другими северными странами, но привлекательности пока особо нет. Только в последние годы появилась мотивация в отношении зарплат. В России есть позитивный момент - работающая система здравоохранения, не всегда бесплатная, есть куда расти. Но уже что-то, что оценивается в кругах мигрантов достаточно высоко. В России нет нормальных пенсий. Это данность. Нестабильная валюта, девальвация - это плохие, маленькие пенсии всегда. Вопрос пенсий жестко увязан с вопросом финансовой стабильности. Оба пункта - пенсии и финансовая ситуация - ставят Россию по привлекательности рынка труда в один ряд с Турцией, Бразилией, Аргентиной. Пока так. И законопослушному рабочему пока выгодней инвестировать свои суставы где-нибудь в Канаде, Австралии или странах ЕС. Почему так? Это уже вопросы не к рабочему, а к правительству РФ. Точно так же, как в Молдове - к правительству Молдовы.

Не нужно так надменно смотреть на мигрантов.

Они могут подержать цену, могут выбрать. Если нужно - могут ещё раз переехать. И не раз, и не два. Столько, сколько нужно. У них зачастую будет побольше воли, смелости и отмороженности, чем у многих "коренных жителей” где бы то ни было.

А вот чего нет ни в Канаде, ни в других регионах, куда приезжают рабочие из бедных регионов?

Нет этнических "общественных организаций”, которые помогут решить вопрос с полицией и подогнать толпу вооруженных бородатых бандитов к полицейскому участку.

Организации всякие, конечно, есть. В том числе и религиозные. Они могут через общину помочь где-то с работой, как профсоюз, где-то с переводами документов для легализации. Но они не коррумпируют политиков и полицию. Такое когда-то было. Давно. Как в фильмах про Дона Корлеоне. Про этническую итальянскую мафию в США.

В Западной Европе и США криминал находится в подполье. Он не имеет офисов и публичного представительства во властных структурах. Это результат вековой борьбы с мафией. Которая, конечно, не окончена. Но хотя бы мафию называют мафией, а не "представительством” какого-то там отдельного региона с золотыми пистолетами.

Что касается повышения прозрачности в сфере миграции, ещё лет 12 назад я писал в российских изданиях свои замечания о необходимости стопроцентного документирования прибывающих людей, со снятием отпечатков, раздачей налоговых номеров, отчетностью и так далее. Вот, в этом году в РФ об этом заговорили чиновники. В противном случае перспектива мигрантов - либо рабами за копейки без доступной системы здравоохранения и пенсионных отчислений, либо в мафии. Быть может теперь что-то начнет меняться.

В любом случае, российским чиновникам и интеллектуалам надо понять простую вещь, - не стоит преувеличивать значение мигрантов. Но и приуменьшать не нужно - мигрантам есть из чего выбрать. И если законодатели или главы министерств на полном серьёзе обсуждают, что детей мигрантов в школы пускать не будем, если не знают русский язык, то я таки напомню, что мигрант всегда выбирает между разными регионами. Есть много благополучных стран, где детей мигрантов берут в школу без знания языка, ребенок выучит его в школе, в крайнем случае останется на второй год, это не страшно. Точно так же, как молдавские и украинские дети учились в португальских школах в последние 30 лет, и продолжают учиться сейчас с перспективой стать в Европе теми, кем захотят. С последующим высшим образованием за копейки, и так далее.

Подводя черту под этими наблюдениями, следует отметить, увы, такова тенденция - у каждой страны имеются свои преимущества и недостатки. Неплохо было бы, если б специалисты различных ведомств, перед тем как вносить любого рода радикальные предложения законодателям, набросали элементарную табличку сравнения с другими регионами.

Если мигранты нужны стране, то вступая в конкуренцию с другими регионами планеты за их привлечение, нужно посмотреть на проблему глазами самого мигранта. Которого интересует не только доход, но и финансовая стабильность в долгосрочной перспективе, законность, интеграция детей, и многое другое. В противном случае - приезжать будут лишь такие, кто не способен к интеграции даже в третьем поколении. Выбирает не только государство - мигрант тоже выбирает. Не стоит об этом забывать.