Епископ рассказал, как мирные таджики "за неделю сошли с ума" и поехали воевать за халифат

Епископ Питирим Творогов рассказал , как в 2015 году "вот эти мои таджики, мои сотрудники, которых я уже хорошо знаю" (к этому времени Творогов служил в Таджикистане уже три года) "мирные, в основном из советского времени... вдруг за одну недели все, весь Таджикистан, с ума сошли и все захотели в Сирию воевать за великий халифат".

Епископ подчеркнул: "Я понял, что их можно объединить всех за одну неделю идеей великого халифата. Вот этих мирных, которые даже про это не думали".

Творогов рассказал, что люди, которые даже не ходили в мечеть и не держали уразу (пост), к 2019 году уже держали уразу и ходили в мечеть. "У них происходит очень мощная исламизация населения... я понял, что может быть и что нас ждёт в будущем", - заключил епископ.



