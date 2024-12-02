Администрация президента РФ рассказала вице-губернаторам, каков должен быть у россиян "образ победы" в СВО

В подмосковной Мастерской управления «Сенеж» прошёл традиционный семинар для вице-губернаторов, организованный администрацией президента. По словам источников "Коммерсанта", осведомлённых о ходе мероприятия, на нём были названы целевые показатели на думские выборы-2026 (55% голосов за «Единую Россию» при явке в 55%).

«АП исходит из того, что конец СВО будет и к нему надо быть готовым». Будущие результаты СВО должны расцениваться в обществе как победа, при этом надо ориентироваться не на патриотов или либералов, а на «спокойное большинство», которое будет довольно достижением обозначенных президентом целей (денацификация и демилитаризация Украины), а также сохранением за Россией новых территорий. И это большинство необходимо сохранять и расширять, считают в АП. Кроме того, было рассказано, каков должен быть у россиян "образ победы" в специальной военной операции.

Также губернаторов призвали к постоянной "профилактической работе" с антимигрантскими настроениями. Для них даже провели игру "Симуляция конфликта на национальной почве".