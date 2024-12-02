 

Администрация президента РФ рассказала вице-губернаторам, каков должен быть у россиян "образ победы" в СВО

В подмосковной Мастерской управления «Сенеж» прошёл традиционный семинар для вице-губернаторов, организованный администрацией президента. По словам источников "Коммерсанта", осведомлённых о ходе мероприятия, на нём были названы целевые показатели на думские выборы-2026 (55% голосов за «Единую Россию» при явке в 55%).
Кроме того, было рассказано, каков должен быть у россиян "образ победы" в специальной военной операции. «АП исходит из того, что конец СВО будет и к нему надо быть готовым». Будущие результаты СВО должны расцениваться в обществе как победа, при этом надо ориентироваться не на патриотов или либералов, а на «спокойное большинство», которое будет довольно достижением обозначенных президентом целей (денацификация и демилитаризация Украины), а также сохранением за Россией новых территорий. И это большинство необходимо сохранять и расширять, считают в АП.
Также губернаторов призвали к постоянной "профилактической работе" с антимигрантскими настроениями. Для них даже провели игру "Симуляция конфликта на национальной почве". 
 
Переговорщик от РФ по Украине помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду, что администрация нового президента Дональда Трампа будет пытаться сохранить мир.
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APN.ru