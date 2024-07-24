По данным "Царьграда", 41,4% россиян хотят продолжения СВО "до полной победы"

Согласно опросу "Царьграда", 41,4% россиян поддерживают продолжение СВО "до полной победы и достижения всех поставленных целей". И те же 41-42% готовы так или иначе оказывать помощь фронту либо присоединённым территориям.

18,2% выступают за "переход к переговорам и быстрое завершение СВО", 13,7% - за "завершение СВО за несколько месяцев с присоединением новых территорий". 26,7% затрудняются ответить.

При этом 72,3% считают отступление РФ на границы 1991 года недопустимым. 60,2% считают недопустимым отступление на границы до начала СВО. 57,2% не согласны на "перемирие по нынешней линии боевого соприкосновения".