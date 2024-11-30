Теперь скрытое стало явным.

Создатель пассионарной теории Лев Николаевич Гумилёв не высказал мнения о фазе этногенеза североамериканских мигрантов. Он ограничился указанием на то, что янки Северной Америки равно, как буры Южной Африки и европейцы Австралии, суть «заокеанское продолжение» западноевропейского суперэтноса. Возникновение этих новых народов он объяснял остаточной пассионарностью на далёких окраинах западноевропейского мира.





С моей точки зрения, американский суперэтнос мог бы состояться, но в какой-то момент всё пошло так, что он стал превращаться в фейк-этнос или симулякр этноса. Незаметно произошла подмена сущности американского этноса на иное, что уже сущностью не является. Этот фейк-этнос я сравниваю с дачниками. Дачники, выехавшие из города, не могут руководить и создавать город, они могут только им паразитически пользоваться. Но эти дачники умудрились настолько широко паразитически пользоваться городами, что на этом паразитизме сформировали себе мнимое неадекватное и бесконтрольное величие. И они в это величие поверили настолько, что оно стало опасной глобальной проблемой выживания городов, то есть проблемой выживания всего мира.





Пожалуй ещё никогда в истории всего мира ни один международный субъект не выходил на такой уровень окультуренного международного мошенничества, экспансии и буллинга, как это сделали США. Ещё долго мир будет использовать остатки этой былой заманухи США. Будет путать и не понимать сущность былого временного успеха США. Но в мире отрезвление также будет происходить, и этот процесс идёт. Этот первый паразитический и глобальный проект США должен быть последним. Поэтому для временного выживания Гегемона сейчас очень важно схавать мощную ресурсную страну. Это опять на некоторое время сохранит мнимое величие Гегемона на костях ресурсных стран.





Но допустит ли Россия это?

Необходимо признать, что международное сообщество постепенно начинает оценивать действия США на Украине не как помощь этой стране, а как долгосрочный развивающийся военно-экспансионистский проект против России. Анализ действий США в течении последних десяти лет, а также последней военной эскалации Запада и США, показали, что всё развивается в рамках проекта США, которые уже давно выбрали Украину как военный плацдарм экспансии Запада против России.





Таким образом, всё события происходившие на Украине в последние несколько лет были хорошо спланированы США, которые знали как будет действовать Россия в сформированных американцами условий и спровоцировали эти действия России. Это не России взбрендило пойти на защитные действия, а Гегемону, в силу осознания агонии своей глобальной экспансионистской мировой системы, взбрендило пойти на экспансионистские действия в сердцевине восточной Европы с помощью марионеточного военного плацдарма, то есть, Украины.





Теперь скрытое стало явным. Теперь международное сообщество уже редко говорит о помощи Украине со стороны Запада и США. Теперь мир говорит о военном конфликте США и России. Этот конфликт раньше имел скрытый и неявный формат. Сейчас он стал явным. Этот процесс постепенно будет углубляться. Таким образом, постепенно будут назревать условия, в которых вероятность открытого военного конфликта США и России будет расти. Такие тенденции будут формировать условия, в которых договорённости между Россией и Украиной становятся неактуальными, так как актуальными становятся договоренности России и США.





Международное сообщество всё чаще говорит не о конфликте России и Украины, а о конфликте США и России.





США продолжают использовать как марионетку Европу и даже разбудили старушку Меркель.«Я считаю, и поэтому я также пишу о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания… Убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна только внутри НАТО. Европа сама по себе не сможет этого достичь.Россия— крупнейшая ядерная держава в мире, или, по крайней мере, она равна помощи ядерного потенциала США. И поэтому существует большой интерес в том, чтобы Европа и США работали вместе»,— сказала недавно Меркель.





Экс-канцлер ФРГ считает, что у США тоже должен быть большой интерес к сотрудничеству с Европой. Она объяснила это вызовами, «связанными с Россией и Китаем». Меркель объяснила, что тема сдерживания касается вопросов о том, какие военные возможности есть у стран НАТО, если одна из них подвергнется нападению. «Это сдерживание значительно улучшилось начиная с 2014 года. Германия, по крайней мере, принимала участие в обеспечении безопасности Литвы. Мы также участвовали в наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе, то есть мы не сидели сложа руки. Но это сдерживание всё ещё недостаточно, потому что оно не поспевало за наращиванием вооружений Путиным»,— сказала она.





Вот мои замечания на этот счёт:

В чём скрытые мотивы этой проснувшейся старушки для паблик-рилейшн? Это узколобо-амбициозное мнение, которое лишь усиливает эскалацию. И уже в нём беда для развития человечества. Эта американская марионеточность Европы связана с профилактикой от агонии США, выживающей только на мировой паразитической экспансии.





Сущность происходящего уже понимает среднестатистический мировой обыватель, но пока использует временные заманухи Гегемона. Они долгими не будут.





Но гегемон желает завалить международного политического "мамонта" России в условиях военно-политического и экономического буллинга. Эта история с мамонтом у Гегемона затянулась. Украино-американская яма для российского "мамонта" оказалась не настолько глубокой, а копать ее глубже уже нет былых сил и возможностей. Да и "мамонт" оказался устойчивым. Да и мир уже не позволит гегемону делать ставки на мировое паразитирование на ресурсных странах, даже несмотря на то, что эти страны окучиваются НАТО по всему миру.