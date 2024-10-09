 

Нефтебаза в Феодосии горит третьи сутки, взрывы в Брянской области, в Шебекине ранены трое

Для ликвидации пожара в Феодосии, возникшего после атаки ВСУ, привлечены пожарные расчёты со всей России; нефтебаза горит третьи сутки, ситуация продолжает оставаться сложной, эвакуированы больше тысячи человек. 
В Карачевском районе Брянской области чрезвычайная ситуация, "связанная со взрывами", другие подробности не приводятся. 
Три мирных жителя ранены в белгородском Шебекине, повреждены 6 частных домов, 10 автомобилей, 5 частных домов повреждены в селе Муром. Отселяются жители ещё двух белгородских сёл - Петровки и Соловьёвки, въезд в них закрывается. До этого в Белгородской области уже были закрыты и отселены десять сёл.
Из-за атаки украинского беспилотника произошёл пожар в селе Шабельском Краснодарского края.
В Херсонской области идёт непрерывный обстрел Днепрян.
Число пострадавших от атак ВСУ в Курской области (о которых на сегодня известно) выросло до 308 человек, из них 11 детей. Ущерб курских сельхозпредприятий от утраты поголовья скота превысил 3 млрд рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 5 человек ранены в Белгородской области, 4 в Херсонской
» Раненые в Белгородской и Курской областях, пожар на нефтебазе под Курском
» Из-за атак ВСУ раненые в Курской, Брянской и Херсонской областях, ДНР, масштабные отключения энергии в Запорожской области
» Четверо погибших и десятки раненых в Белгородской области, раненые в ЛНР, ДНР и Херсонской области, в Волгоградской пожар на нефтебазе
» При обстреле шебекинского рынка ранены трое, жителям Смоленска рекомендуют оставаться дома из-за атаки ВСУ
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Загадки Октября 1993 года

Загадки Октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Не рожай, убьёшься !

Не рожай, убьёшься !

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

Какая языковая политика нужна России

Какая языковая политика нужна России

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Популярная у российских детей онлайн-игра оказалась "педофильским раем"

  • 21:24
  • 159

Новые регионы РФ оказались менее дотационными, чем Чечня и Ингушетия

  • 20:00
  • 164

ИИ генерит порнографию; уполномоченная по правам человека в РФ пытается защищать права людей, пострадавших от ИИ

  • 19:38
  • 187

Политолог сравнил наказание сжёгшего Коран Журавеля и оскорблявшего Иисуса и христиан чеченского учителя

  • 17:53
  • 222

Мигранты хотят, чтобы их "дружинники" контролировали силовиков; мигрант надругался над 11-летней и сказал, что считал, будто ей 18

  • 17:39
  • 231

Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что от запрета смартфонов в зоне СВО стало только лучше, продвижения стали больше

  • 16:55
  • 210
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru