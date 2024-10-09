Нефтебаза в Феодосии горит третьи сутки, взрывы в Брянской области, в Шебекине ранены трое

Для ликвидации пожара
в Феодосии, возникшего после атаки ВСУ, привлечены пожарные расчёты со всей России; нефтебаза горит третьи сутки, ситуация продолжает оставаться сложной, эвакуированы больше тысячи человек.
В Карачевском районе Брянской области чрезвычайная ситуация, "связанная со взрывами"
, другие подробности не приводятся.
Три мирных жителя ранены
в белгородском Шебекине, повреждены 6 частных домов, 10 автомобилей, 5 частных домов повреждены в селе Муром. Отселяются
жители ещё двух белгородских сёл - Петровки и Соловьёвки, въезд в них закрывается. До этого в Белгородской области уже были закрыты и отселены десять сёл.
Из-за атаки украинского беспилотника произошёл пожар
в селе Шабельском Краснодарского края.
Число пострадавших от атак ВСУ в Курской области (о которых на сегодня известно) выросло до 308 человек
, из них 11 детей. Ущерб курских сельхозпредприятий от утраты поголовья скота превысил 3 млрд рублей
.