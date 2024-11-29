 

В Европарламенте рассказали о массовой скупке сельскохозяйственных земель на Украине американцами и саудитами

 

Член Европарламента от Польши Барбара Бонте, обращаясь к Еврокомиссии, рассказала о скупке украинских земель компаниями из США и Саудовской Аравии. 

«Согласно нескольким тревожным сообщениям, главным образом американские, но также и саудовские агропромышленные и инвестиционные компании массово покупают украинские сельскохозяйственные земли. Например, сообщается, что Cargill, ADM, Blackrock, Oaktree Capital Management и Bunge Limited получили контроль над большей частью сельскохозяйственных земель Украины. Соединенные Штаты стремятся окупить свою военную поддержку Украины и обеспечить геополитическое присутствие там по послевоенному сценарию посредством контроля над украинскими сельскохозяйственными землями и прибылью, которую они приносят.»

Бонте задаёт Еврокомиссии вопрос о том, каким образом она намерена помешать США вмешиваться в дела Украину.

«Как Еврокомиссия оценивает влияние этой распродажи европейских сельскохозяйственных угодий транснациональным корпорациям, обслуживающим интересы только США, на стратегическую зависимость ЕС от поставок продовольствия? Как Еврокомиссия намерена бороться с этим воздействием?» 


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