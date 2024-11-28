Американская разведка сомневается в угрозах Кремля; раненые в Краснодарском крае и Белгородской области

Решение США разрешить ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории России не повышает риск ядерной эскалации, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина и запуск новой российской баллистической ракеты "Орешник", считает американская разведка.

В Краснодарском крае два района подверглись массированной атаке украинских беспилотников, было совершено нападение на автомобильный мост через реку Протока, он устоял. В Славянске-на-Кубани во дворе частного дома ранена женщина, из города эвакуируют часть жителей на время работы взрывотехников.

В Белгородской области атаковано село Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа, повреждён частный дом. Затем беспилотники ударили по движущейся гражданской машине в Устинке, ранены двое. Также атакованы Грузское и Графовка, повреждены частные жилые дома и легковые автомобили.

Жилые дома по пяти улицам и школа повреждены в центре Горловки ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ.





