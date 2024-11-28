41% учащихся мигрантов плохо знают или не знают русский язык; в Петербурге мигранты обнимались с прохожими и воровали у них телефоны

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала защищать мигрантов с "российскими корнями": «Я бы просила всех, от кого это зависит, учесть наше мнение, мнение Совета по правам человека, что люди, которые имеют корни российские, должны быть защищены особо». Она привела пример жителя Первоуральска Эдуарда Суханова, у которого четверо детей. Он гражданин Казахстана, однако с 13 лет жил в Свердловской области, не имея российского паспорта. Свердловский облсуд утвердил решение выдворить его из РФ.

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге проверили 60 новых россиян, выяснилось, что семеро из них не встали на воинский учёт.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил замалчивание проблемы мигрантов, отметив, что в некоторых регионах не уделяют должного внимания миграционной тематике. Замалчивание проблемы мигрантов ведёт к росту социального недовольства, а это, в свою очередь, создаёт угрозу русскому миру, указал патриарх.