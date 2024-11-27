Школьница, обвинившая учителя в исламофобии, после чего его убили, призналась, что солгала

Во Франции с 2012 по 2022 год на 73% увеличилось число нелегальных мигрантов. По последним имеющимся данным, в 2022 году за медицинской помощью обратились порядка 400 тыс. нелегальных мигрантов (на 73% больше, чем в 2012 году). Увеличение количества нелегалов превышает рост числа законно проживающих в стране иностранцев, который за 10 лет составил 34%.

Также во Франции школьница-мусульманка, обвинившая своего учителя в исламофобии и распространившая слухи, которые привели к тому, что его обезглавил радикальный исламист чеченского происхождения Абдуллах Анзоров, на судебном заседании призналась, что солгала. Учитель истории и географии Сэмюэл Пати был убит 16 октября 2020 года. Его начали травить после того, как тринадцатилетняя девочка заявила, что он велел ученикам-мусульманам покинуть его класс, в то время как он показывал остальному классу карикатуры на пророка Мухаммеда. Спустя четыре года она призналась в суде, что даже не присутствовала на занятиях, и выдумала эту ложь, опасаясь последствий со стороны родителей после того, как ее отстранили от занятий на два дня за плохое поведение.