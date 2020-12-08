На ТВ Чечни убийцу французского учителя назвали "богобоязненным юношей" и "жертвой провокации". В Кремле с этим не согласны

16 октября восемнадцатилетний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил Самюэля Пати, преподавателя истории, географии и обществоведения в Коллеже-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем. Анзоров родился в Москве и получил во Франции статус беженца.
За несколько дней до гибели преподаватель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, и это возмутило местных радикальных исламистов. В репортаже ЧГТРК "Грозный" Анзоров был назван "жертвой провокации" и "богобоязненным юношей" с характером, который не "смог совладать с задетыми чувствами".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал по этому поводу:
Накануне Песков, отвечая на вопрос об Анзорове, отметил, что "речь идёт о террористическом акте, который не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию".