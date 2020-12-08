 

На ТВ Чечни убийцу французского учителя назвали "богобоязненным юношей" и "жертвой провокации". В Кремле с этим не согласны

 

16 октября восемнадцатилетний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил Самюэля Пати, преподавателя истории, географии и обществоведения в Коллеже-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем. Анзоров родился в Москве и получил во Франции статус беженца. 

За несколько дней до гибели преподаватель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, и это возмутило местных радикальных исламистов. В репортаже ЧГТРК "Грозный" Анзоров был назван "жертвой провокации" и "богобоязненным юношей" с характером, который не "смог совладать с задетыми чувствами".

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал по этому поводу: 

"Вы знаете, что государственные каналы дают разные точки зрения. Эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, и той точкой зрения, которая коррелируется с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и неприемлемость подобных действий".
 

Накануне Песков, отвечая на вопрос об Анзорове, отметил, что "речь идёт о террористическом акте, который не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию".






 


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