Совфед одобрил законы об уголовной ответственности за незаконное использование персональных данных и штрафах за утечки

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Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за незаконные использование, сбор и передачу личных данных. Закон предусматривает штрафы до трех миллионов рублей, принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 10 лет.

Инициатива также устанавливает уголовную ответственность за создание или управление сайтом или программой, предназначенными для незаконного оборота личных данных, полученных незаконным путем. Статья не будет применяться в ситуациях обработки персональных данных физлицами исключительно для личных и семейных нужд. Кроме того, Совфед одобрил закон о введении оборотных штрафов для компаний, допустивших повторную утечку персональных данных. Инициатива предполагает штрафы на сумму, составляющую от одного до трёх процентов совокупного размера выручки компании за календарный год.

 
Также Совет Федерации одобрил закон, которым вводятся штрафы до 25 тыс. рублей или дисквалификация сроком до 6 месяцев за отказ в предоставлении госуслуг гражданам, которые не сдали свои биометрические персональные данные. Новые нормы коснутся случаев отказа в предоставлении услуг со стороны органов госвласти, местного самоуправления или государственного внебюджетного фонда РФ, а также работников МФЦ и Роскадастра.
 

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