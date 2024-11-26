 

В британской воскресной школе учительницу заподозрили в преподавании джихада, но она сказала, что это касается только России

Двадцатилетняя "беженка из Чечни" Джамиля Тимаева получила работу в воскресной школе в Виндзоре, где повествовала детям о необходимости совершать джихад. Когда на неё заявили в полицию, Тимаева сказала, что это касается только России, где джихад должны совершать мужчины её родной Чечни. Также она заявила, что "чеченских мужчин воспитывают определенным образом, с определенными качествами, и если у тебя их нет, тебя не считают чеченским мужчиной". Но обвинители продолжили настаивать, что Тимаева проповедовала джихад против вообще всех немусульман. Они считают, что Тимаева, которая работает ещё и медсестрой-стоматологом в южном Лондоне, хотела использовать свое положение в Мусульманской ассоциации Виндзора и исламском образовательном центре "Таухид" в Мейденхеде для распространения террористической идеологии. Таким образом, её обвиняют в том, что в период с октября 2022 по февраль 2023 года она учила мусульманских школьников тому, что их "долг" - вести войну против Запада, и распространяла террористические материалы.


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