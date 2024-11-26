В Донецке мигранты занимались пропагандой радикального ислама, в Норильске в школы перестали поставлять свинину

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против ограничения
получения мигрантами вида на жительство в РФ, потому что его получают легальные мигранты, а против них, по мнению Бессараб, россияне ничего не имеют.
В Норильске поставщик школьного питания перестал поставлять свинину, объяснив это тем, что надо "уважать религиозные особенности
питания". В Норильске большая азербайджанская диаспора (5371 человек на лето 2019 года).
В Балашихе (Подмосковье) группа мигрантов избила
двоих молодых людей за то, что те "коверкали религиозную песню". Молодые люди объяснили, что не знали, что песня религиозная, и извинились, но это им не помогло.