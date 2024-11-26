 

В Донецке мигранты занимались пропагандой радикального ислама, в Норильске в школы перестали поставлять свинину

В Донецке четверо нелегальных мигрантов занимались пропагандой радикального исламизма, их просто выдворят из страны.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против ограничения получения мигрантами вида на жительство в РФ, потому что его получают легальные мигранты, а против них, по мнению Бессараб, россияне ничего не имеют.
В Норильске поставщик школьного питания перестал поставлять свинину, объяснив это тем, что надо "уважать религиозные особенности питания". В Норильске большая азербайджанская диаспора (5371 человек на лето 2019 года).
В Балашихе (Подмосковье) группа мигрантов избила двоих молодых людей за то, что те "коверкали религиозную песню". Молодые люди объяснили, что не знали, что песня религиозная, и извинились, но это им не помогло.

В Приморье ежегодно приезжают около 100 тыс. мигрантов, 66% из них - узбеки.
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APN.ru