 

Актрисой, пошутившей о карельском языке, занялась прокуратура, ранее женщина уволилась из театра

 

Административные материалы в отношении актрисы Валерии Ломакиной, в шутку назвавшей карельский язык атавизмом, поступили в прокуратуру Карелии. Ещё 11 ноября глава региона Артур Парфёнчиков заявил, что готовит обращение в Следственный комитет.

Материалы поступили из УМВД, проверка проводится по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП РФ. Актрисе грозит арест до 15 суток, штраф 20 тысяч рублей или до 100 часов обязательных работ.

Ранее Ломакина уволилась из театра драмы Карелии «Творческая мастерская» и "извинилась перед всеми, кого она могла обидеть".


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