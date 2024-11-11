 

Актриса пошутила над карельским языком и вызвала возмущение губернатора и "служебную проверку"

 

Глава Карелии Артур Парфёнчиков готовит обращение в Следственный комитет о проведении проверки после шутки актрисы из Петрозаводска Валерии Ломакиной, которая в одном из комедийных шоу изобразила карельскую речь. Парфёнчиков заявил, что получил огромное количество возмущенных откликов от земляков.

«Назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, это за гранью».

Парфёнчиков также поручил министерству культуры Карелии провести служебную проверку по факту случившегося.

Ломакина уже извинилась в соцсетях за шутки про карельский язык, сказав, что не хотела никого задеть, обидеть или оскорбить своей шуткой.


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APN.ru