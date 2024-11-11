Актриса пошутила над карельским языком и вызвала возмущение губернатора и "служебную проверку"

Глава Карелии Артур Парфёнчиков готовит обращение в Следственный комитет о проведении проверки после шутки актрисы из Петрозаводска Валерии Ломакиной, которая в одном из комедийных шоу изобразила карельскую речь. Парфёнчиков заявил, что получил огромное количество возмущенных откликов от земляков.
Парфёнчиков также поручил министерству культуры Карелии провести служебную проверку по факту случившегося.
Ломакина уже извинилась в соцсетях за шутки про карельский язык, сказав, что не хотела никого задеть, обидеть или оскорбить своей шуткой.