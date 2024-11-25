Цыганки записывали отцами своих детей таджиков и китайцев, в Ленобласти узбек за рулём автобуса влетел в фуру

В Брянской области цыганки записывали отцами
своих детей таджиков и китайцев, благодаря чему те получали право на российское гражданство, а цыганки получали по 30 тыс. рублей за ребёнка.
В Ленинградской области узбек, управлявший пассажирским автобусом, влетел в фуру. Пострадали
пятеро детей и шесть взрослых, в том числе беременная женщина. Затем стало известно, что пострадали 15 человек, в том числе одна пострадавшая в тяжёлом состоянии
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В Подмосковье многонациональная молодёжная группировка (азербайджанец, армянин, молдаванин, дагестанец) толпой избивала
русских подростков и заставляла извиняться на камеру "за оскорбление мусульман".
Массовая этническая драка
произошла в одном из ночных клубов Читы.