 

В Саратовской области армянин расстрелял "Оку" с людьми, в Петербурге узбек воткнул нож в глаз земляку

В Марксе Саратовской области задержали Рубика Акопяна, подозреваемого в том, что, будучи за рулём "Ленд Крузера", он расстрелял "Окушку" с людьми, один человек погиб, второй ранен. Причиной стала ссора на дороге. 
В Петербурге новый россиянин воткнул нож в глаз другому узбеку, который ещё не успел обзавестись российским паспортом. Лишение гражданства за такое преступление не предусмотрено. 
Трое узбеков подозреваются в убийстве раввина Цви Когана в Арабских Эмиратах. Предположительно, они укрылись в Турции. 

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