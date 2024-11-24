В Саратовской области армянин расстрелял "Оку" с людьми, в Петербурге узбек воткнул нож в глаз земляку

В Марксе Саратовской области задержали Рубика Акопяна, подозреваемого в том, что, будучи за рулём "Ленд Крузера", он расстрелял
"Окушку" с людьми, один человек погиб, второй ранен. Причиной стала ссора на дороге.
В Петербурге новый россиянин воткнул нож в глаз
другому узбеку, который ещё не успел обзавестись российским паспортом. Лишение гражданства за такое преступление не предусмотрено.
Трое узбеков подозреваются в убийстве
раввина Цви Когана в Арабских Эмиратах. Предположительно, они укрылись в Турции.