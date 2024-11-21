Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Их обвиняют в "преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершённых как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года".

Президента Израиля Ицхак Герцог считает это решение "чёрным днём для человечества": «Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило правосудие во всемирное посмешище». Израиль официально назвал выдвинутые против Нетаньяху обвинения ложными и антисемитскими.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что ордеры на арест Нетаньяху и Галланта не носят политического характера, и их необходимо уважать и исполнять. В ООН также подтвердили, что страны - члены МУС должны исполнять его решения.

Израиль не ратифицировал Римский статут (основополагающий документ МУС), но палестинская сторона согласилась соблюдать основополагающие принципы Международного уголовного суда ещё в 2015 году, поэтому теоретически действие ордера распространяется на Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

